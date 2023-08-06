Дилера с оптовой партией наркотиков задержали в Барнауле
Распространитель нигде не работал и зарабатывал только нелегально
06 августа 2023, 11:20, ИА Амител
Фото: 22.мвд.рф
25-летнего парня с крупной партией наркотиков задержали в Барнауле. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
По данным правоохранителей, в соседнем регионе он приобрел запрещенные вещества, которые хотел перепродать в Алтайском крае. При обыске у молодого человека нашли килограмм наркотиков растительного происхождения.
Отмечается, что ранее задержанный был судим за кражи. Официально он нигде не работал и зарабатывал только незаконным способом.
В отношении парня завели уголовное дело.
11:37:12 06-08-2023
Тожероссиянин ?
14:57:12 06-08-2023
Зачем ему работать, если он трудится. Спалили его или поставщики или "друзья"