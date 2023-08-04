Россиянка пырнула любовника ножом и сказала, что он упал на вилы

Мужчину в тяжелом состоянии пришлось везти в больницу

04 августа 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Ленинградской области 46-летняя женщина ударила любовника ножом и попыталась выдать все за несчастный случай, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент случился 3 августа в поселке при ж/д станции Сологубовка. Женщина вечером позвонила в службы и сказала, что ее 48-летний сожитель упал с чердака спиной на вилы.

Впоследствии мужчину в тяжелом состоянии с колотой раной легкого увезли в больницу.

Когда он пришел в сознание, то рассказал полицейским, что на самом деле вовсе не падал, а травму ему нанесла возлюбленная. Теперь стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ревнивец зарезал жену на глазах у дочери в подмосковном Дмитрове.