Дима Билан рассказал о своей квартире за 90 млн с видом на Красную площадь

Новостями о том, как проходит ремонт, он будет делиться с подписчиками

14 ноября 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: Дима Билан / "ВКонтакте"

Российский певец Дима Билан рассказал подписчикам о своей квартире с видом на Красную площадь, купленную за 90 миллионов рублей. Ролик он опубликовал в социальных сетях.

На кадрах видно, что в помещении уже выполнен ремонт, но пока нет мебели.

Билан отметил, что ремонт в квартире делали в советском стиле, а в будущем он планирует провести реконструкцию помещения. Новостями об этом Билан пообещал делиться с подписчиками.

Певец признался, что весь этот процесс ему нравится и кажется увлекательным.

Ранее Билан рассказывал, что рядом с квартирой расположено Гнесинское училище, где он учился.