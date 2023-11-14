Дима Билан рассказал о своей квартире за 90 млн с видом на Красную площадь
Новостями о том, как проходит ремонт, он будет делиться с подписчиками
14 ноября 2023, 19:40, ИА Амител
Фото: Дима Билан / "ВКонтакте"
Российский певец Дима Билан рассказал подписчикам о своей квартире с видом на Красную площадь, купленную за 90 миллионов рублей. Ролик он опубликовал в социальных сетях.
На кадрах видно, что в помещении уже выполнен ремонт, но пока нет мебели.
Билан отметил, что ремонт в квартире делали в советском стиле, а в будущем он планирует провести реконструкцию помещения. Новостями об этом Билан пообещал делиться с подписчиками.
Певец признался, что весь этот процесс ему нравится и кажется увлекательным.
Ранее Билан рассказывал, что рядом с квартирой расположено Гнесинское училище, где он учился.
19:43:56 14-11-2023
Скучно
21:50:42 14-11-2023
Гость (19:43:56 14-11-2023) Скучно... А что в БарнАуле может развеселить? Разве что туповатые жители. Но грех смеяться над убогими.
21:54:39 14-11-2023
пожил бы билан в общаге, к чему эти понты, ну купил бы в тайне не на прямую, просто деньги дал кому надо и тайно бы въехал.
21:58:31 14-11-2023
Мавзолей прикупил ?
23:28:56 14-11-2023
Живу в бывшем общежитии, а ныне многоквартирном доме. Окна выходят на площадку для сбора мусора (она же "помойка"). Присматриваю , чтобы вовремя вывозили и подметали)). Не только же Билану рассказывать. Стоимость, наверное, меньше миллиона, точнее не знаю, покупала давно.)))))))))))))))))))
08:53:31 15-11-2023
В интернете везде -"Дима Билан ПОКАЗАЛ интерьер своей квартиры" и есть видео.. на Амике новость что он РАССКАЗАЛ.. мол вам и так хватит)))))))