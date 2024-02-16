Дима Билан рассказал, почему пришел на вечеринку Ивлеевой
По его словам, такие визиты являются частью профессии
16 февраля 2024, 15:24, ИА Амител
Дима Билан / Фото из соцсетей исполнителя
Певец Дима Билан объяснил, почему он ходил на "голую" вечеринку Насти Ивлеевой. Его слова передает Woman.ru.
По словам Билана, приглашение на вечеринку было похоже на один из обычных вечеров. Он также добавил, что знал о дресс-коде, но каждый участник понял его по-своему.
"В моем понимании он выглядел так: водолазка, объемный плащ, брюки и ботинки", – сказал исполнитель.
При этом Билан заявил, что не может отвечать за всех остальных участников.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров после "голой" вечеринки поехал в зону СВО.
15:35:57 16-02-2024
Он единственный в первые дни так называемых оправданий произнёс про СВО.У других то ли из башки вылетело,то ли язык не повернулся...
16:32:02 16-02-2024
На фото котик, которого Билан привез из приюта Донецка. Добро любит тишину...
13:18:31 17-02-2024
Гость (16:32:02 16-02-2024) На фото котик, которого Билан привез из приюта Донецка. Доб... Билан - самая темная персона, его так быстро отмазали, нет фото с вечеринки, концерты сейчас везде у него! Почему? Бездарный дворовый малайка, но здорово раскрутили - он не черный котик, он золотая курочка!
16:04:04 17-02-2024
Анна (13:18:31 17-02-2024) Билан - самая темная персона, его так быстро отмазали, нет ф... Почему нет его фото с вечеринки? Есть, он там вполне одет, ничего голого и пошлого
22:07:00 17-02-2024
Анна (13:18:31 17-02-2024) Билан - самая темная персона, его так быстро отмазали, нет ф... Бездарный? .... а Вы кто такая, чтобы судить о его таланте?
11:19:28 18-02-2024
Гость (22:07:00 17-02-2024) Бездарный? .... а Вы кто такая, чтобы судить о его таланте?... А ты кто такой?
22:35:55 17-02-2024
Анна (13:18:31 17-02-2024) Билан - самая темная персона, его так быстро отмазали, нет ф... Само ты " Ма лайка". Не зная человека не суди, просто поражаюсь, как некоторые люди судят, сидя на диване, других людей.
09:15:27 18-02-2024
Анна (13:18:31 17-02-2024) Билан - самая темная персона, его так быстро отмазали, нет ф... Курица это ты. Он единствееный ктотвыиграл евровидение. На этой сраной вечеринке было до фига кого, он пришел просто в прозрачной водолазке и в пиджаке что теперь надо его расстрелять?
11:13:01 18-02-2024
Анна (13:18:31 17-02-2024) Билан - самая темная персона, его так быстро отмазали, нет ф... Просто удивительно, как люди, не имеющие никакого музыкального или актёрского образования, могут судить о профессионализме того или иного артиста! Анна, Вы кто? Сами то чего достигли в этой жизни, чтобы называть кого бы то ни были бездарностью?!
07:33:36 19-02-2024
Анна (13:18:31 17-02-2024) Билан - самая темная персона, его так быстро отмазали, нет ф... Не надо его обсуждать,вы хоть с утра смотритесь в зеркало на если нет,то смотритесь по чаще. Сколько можно всех обсуждать.Надоело.
16:47:16 16-02-2024
Да ладно артисты, а вот наши министры, правительство - все побывали на СВО? Я имею в виду деловые командировки на новые территории. Хотя по долгу службы должны съездить и посмотреть что да как. Поддержать морально жителей, оказать помощь по своему ведомству. Что-то народ не интересуется работой ВИП-чиновников , а только как артисты проводят личное время.
19:08:31 16-02-2024
Все вы сволочи !Народ бойкот им ,особенно Киркорову они через Навка выходят в свет и решают свои дела и плюют на страну и народ.
22:59:03 16-02-2024
Гость (19:08:31 16-02-2024) Все вы сволочи !Народ бойкот им ,особенно Киркорову они чере... Филя выглядед и вел себя скромнее всех, а ошибиться может каждый. И вы не без греха. Уймитесь.
15:03:49 17-02-2024
Гость (22:59:03 16-02-2024) Филя выглядед и вел себя скромнее всех, а ошибиться может ка... Смотря что назвать ошибкой. Киркоров сатанист и то что он делает на регулярной основе, ошибкой уж точно не назовёшь.
08:28:25 18-02-2024
Гость (22:59:03 16-02-2024) Филя выглядед и вел себя скромнее всех, а ошибиться может ка... Ну конечно! В трусах, перед всемии тряся ж**** И прося всех оценить свою з*****у!
11:23:12 18-02-2024
Гость (22:59:03 16-02-2024) Филя выглядед и вел себя скромнее всех, а ошибиться может ка... ошибаться может любой, но не в 55.
13:52:10 18-02-2024
Гость (19:08:31 16-02-2024) Все вы сволочи !Народ бойкот им ,особенно Киркорову они чере... Вот именно, что всё им сходит с рук, а способствуют им из Кремля. И хохлушку Лорак, и Киркорова на телевидение вернули. Из страны голубятню сплошную сделали. Так жк и этого блеющего сверху прикрывают. Кто-то про евровидение упомянул, да, учитывая то, кто и как там побеждал, про этот конкурс лучше не упоминать
19:43:12 16-02-2024
Какого котейку чудесного он привëз с Донбасса. Молодец Дима!
13:55:02 18-02-2024
Андрей (19:43:12 16-02-2024) Какого котейку чудесного он привëз с Донбасса. Молодец Дима!... Ага, привозим все по котику и будем молодцами. Слов нет. А голубя он не приютил?
23:17:39 16-02-2024
Что там Дима опять рассказал , как отмазался 🤣🤣🤣
23:20:15 16-02-2024
Но блин , сразу котов полюбил , как всё это дёшево выглядит , народ это схавает ?
12:02:57 17-02-2024
Андрей (23:20:15 16-02-2024) Но блин , сразу котов полюбил , как всё это дёшево выглядит ... Вообще-то жил у него тоже черный кот.Он его очень любил и оплакивал когда того не стало.Дима -хороший парень.Но мы же все не святые.
12:09:20 17-02-2024
Андрей (23:20:15 16-02-2024) Но блин , сразу котов полюбил , как всё это дёшево выглядит ... Вообще -то он реально любит животных, подбирает и помогает им. Также уже давно помогает в реабилитации раненых на СВО.
01:04:16 19-02-2024
Андрей (23:20:15 16-02-2024) Но блин , сразу котов полюбил , как всё это дёшево выглядит ... У него уже давно живёт кошка, которая с какими то особенностями в плане здоровья. Он очень её любит. И это было уже года три четыре назад известно.
00:26:26 17-02-2024
Вот мне не понятно, почему нет имён тех других участников этой голой вечеринки,говорят что там были дети или жены наших депутатов и каких то высокопоставленных лиц и чиновников.Хотелось бы увидеть их имена или это Большой Секрет? Где же тогда справедливость.
11:02:17 17-02-2024
Лариса (00:26:26 17-02-2024) Вот мне не понятно, почему нет имён тех других участников эт... Вот у вас запросы ...
12:02:37 17-02-2024
Лариса (00:26:26 17-02-2024) Вот мне не понятно, почему нет имён тех других участников эт... Билетик на этот шабаш, говорят, мильён стоил. Вот у кого он лишний был, те и отметились. Не по МРОТу живут.
13:38:04 17-02-2024
Лариса (00:26:26 17-02-2024) Вот мне не понятно, почему нет имён тех других участников эт... Не секрет. Опубликованы около 200 известных и знаменитых. Но стрелки перевели на 4 артистов. И всем понятно, что не случайно.
12:06:30 17-02-2024
Гость (22:59:03 16-02-2024) Филя выглядед и вел себя скромнее всех, а ошибиться может ка... Ага, особенно, когда хвалился пятой точкой и давал ее всем щупать.
12:22:01 17-02-2024
Андрей (23:20:15 16-02-2024) Но блин , сразу котов полюбил , как всё это дёшево выглядит ... Вообще-то жил у него тоже черный кот.Он его очень любил и оплакивал когда того не стало.Дима -хороший парень.Но мы же все не святые.
00:13:45 18-02-2024
Гость (12:22:01 17-02-2024) Вообще-то жил у него тоже черный кот.Он его очень любил и оп... Звали котейку Соломон, очень за него переживал...а привёз Шахтёра, похожего на Соломона
12:45:03 17-02-2024
Андрей (23:20:15 16-02-2024) Но блин , сразу котов полюбил , как всё это дёшево выглядит ... Дима очень искренний и добрый человек! А кот у него действительно был, долго болел и умер. Дима ухаживал за ним.
13:49:25 17-02-2024
Хватит уже об этом говорить что у нас больше нет прблем нужно давать дорогу молодежи а старье пусть отдыхают на пенсии жалко киркорова у него двое детей а лолиту на пенсию
14:21:15 17-02-2024
Мне что то их уже жалко стало!)... Хотя я была полностью за наказание участников голой вечеринки и много комментариев писала... Верится, что выводы ими сделаны! Пусть поближе будут к народу, пореже мелькают по ТВ, помогают СВО, дают концерты на новых территориях, помогают стране в это трудное военное время! В искренние обьяснения Билана поверила сразу, хотя не являюсь его поклонницей! Нравится, как терпеливо ждет прощения Лолита, никуда не уехала! (Как она там ползала, смешно! И уже нет той злости к ней, что была). Киркоров - пусть ведет себя и одевается прилично, уничтожит все свои костюмы перья и никогда не одевает их, а так же не трясет со сцены своим задом! - это омерзительно! Ну совсем их не прощать, тоже нельзя! Все мы люди, в нас есть благородство, мы способны понять и простить!. И, конечно, все мы, не без греха! У каждого они свои, но точно есть! Это мое мнение, спустя время...). Всем добра!
15:01:30 17-02-2024
Людмила (14:21:15 17-02-2024) Мне что то их уже жалко стало!)... Хотя я была полностью за ... Нашли кого желеть. Они нас почему то не жалеют, они нас даже за людей не считают. Мы для них холопы, чернь.
22:12:43 17-02-2024
Людмила (14:21:15 17-02-2024) Мне что то их уже жалко стало!)... Хотя я была полностью за ...
14:35:07 17-02-2024
Простили быстро сатанизм, танцы на первернутом кресте. Теперь голышом скажем, попы трогаем. И опять на сцену...
16:06:38 17-02-2024
Вера (15:01:30 17-02-2024) Нашли кого желеть. Они нас почему то не жалеют, они нас даже... Я всего лишь выразила свое мнение и отношение к всему этому теперь, спустя время! Бог даже убийцам грехи отпускает на исповеди в Храмах. Они жили и все у них было как всегда, как на той голой веринке! А теперь, я лично, вижу, они на правильном пути, пути исправления! А это уже ваше право как к ним относиться дальше! Киркоров посетив Донбасс, спел две песни, одна из них "Снег", хорошая же песня, был прилично одет, приятно общался! Бойцы его тепло встретили и один даже подарил ему фамильный перстень, это о чем то говорит?). Он все увидел там своими глазами и будет теперь помогать!. Если это так, то зачем дальше накалять страсти, разжигать ненависть?!. Других дел и забот что ли нет? Если они стали другими, зачем здесь месть?!) - я против этого! Пишите, что хотите, я отвечать больше не буду. Всем добра!.
16:34:31 17-02-2024
Люда (13:49:25 17-02-2024) Хватит уже об этом говорить что у нас больше нет прблем нужн... Ну,да,конечно.... Киркорова жаль.... У него двое деток, денег нет совсем, их поднимать надо. Не спешите народ. Его его бы на голый оклад и тогда бы модели пожалеть.....
18:56:29 17-02-2024
Билан был одет скромнее всех. И вёл себя скромно. И животных любит по-настоящему, а не на показ. Свою личную жизнь, жилище, достаток не выпячивает. И своё мнение никому не навязывает.
19:12:57 17-02-2024
А РАЗВЕ ШОУБИЗНЕС,КОГДА-ТО СЧИТАЛСЯ ЭЛИТОЙ..Всегда их считали шутками,у них серого вещества мало,чтобы думать.За что их жалеть,они живут за счет народных денег,а то что мозгов нет их проблемы,все они умеют прикинуться бедными ,когда им надо и одно место подопрет.Пусть пашут на заводах едут на СВО,а не прячутся...
04:43:31 18-02-2024
Гость (19:12:57 17-02-2024) А РАЗВЕ ШОУБИЗНЕС,КОГДА-ТО СЧИТАЛСЯ ЭЛИТОЙ..Всегда их считал... Зависть плохое чувство. А живут артисты не за ваш счёт, а за счёт своего таланта и нелегкого труда
20:32:37 17-02-2024
Гость (16:34:31 17-02-2024) Ну,да,конечно.... Киркорова жаль.... У него двое деток, дене... Вот за то, чтобы артистов, актеров, работников телеканалов и др., кто получает нереальные доходы посадить на оклады, я двумя руками - "За!" Почему так высоко и безрассудно ценится их труд? Ведь раньше же были у них оклады в Советское время! У нас даже шахтеры за адский труд с риском для жизни столько не зарабатывают. И, вообще, стоимость билетов на концерты должна быть снижена, чтобы и пенсионеры могли себе позволить, хоть изредка посетить концерт любимого артиста. А все деньги от концертов надо - в бюджет государства, артистам же какая-то определенная премия за "живое" пение! Но все это развлечение - после окончания СВО! А сейчас увеселительные мероприятия, где они прыгают, танцуют, бегают по сцене - только раздражает людей, не ко времени это! Ребята воюют за будущее нашей страны! Сейчас побольше патриотизма и участия в жизни страны, кто чем может... С уважением, надеюсь на понимание.
21:06:31 17-02-2024
Считаю, что Билана действительно не за что гнобить, он был единственный одет прилично, о ужас просвечивала водолазка, а за ней что, висячая грудь старой бабы? Смотрите в чем выступают на сцене незапятнанные артисты
00:14:10 18-02-2024
Андрей (23:20:15 16-02-2024) Но блин , сразу котов полюбил , как всё это дёшево выглядит ... У Димы добрая душа,он и до вечеринки всегда помагал бездомным животным и многих спас....также ездил на СВО...и на вечеринке был одет скромно.Дай бог ему здоровья и всего хорошего.
01:31:17 18-02-2024
Ирина (21:06:31 17-02-2024) Считаю, что Билана действительно не за что гнобить, он был е... Не знаю даже почему, но первая моя реакция на то, что Билан там (видео с вечеринки) - удивление и не понимание того, что он тоже там! Он смеялся, но вид у него был испуганный и как будто, действительно, он там случайно и ненадолго!. Я много потом читала о нем и у меня сложилось положительное мнение. Оказывается он делал и делает много добрых дел, но не публично!. И я даже на него теперь подписалась.).
10:12:02 18-02-2024
Как оценили присутствие Билана на этом шабаше в Кабардино- Балкарии, его родине? Это вам не Москва.
11:06:28 18-02-2024
Какое миленькое фото. С котиком. В Нальчике его хотя бы пожурили?
11:38:32 18-02-2024
Анна (13:18:31 17-02-2024) Билан - самая темная персона, его так быстро отмазали, нет ф... Почему бездарный? У него-то как раз талант есть!
13:39:58 18-02-2024
Я думаю, что крышеватели участников голой вечеринки все это посоветовали им, чтобы смягчить отношение людей... Но народ не забыл и прошлые выходки Киркорова - оскорбления журналистки, сталкивание со сцены охранника, ползание по кресту, высокомерие и прочие выходки... Как всегда мнение народа и наших бойцов выбрашено за борт... Как всегда - люди не в счёт! Счётчики в глазахзатеняют совесть...
14:38:46 18-02-2024
Гость (15:35:57 16-02-2024) Он единственный в первые дни так называемых оправданий произ... Нечего их защищать! Их бы всех собрать с их голыми задами и на передовую! У них что? Вместо мозга,опилки? Все они прекрасно понимали куда пришли и в чём! Это плевок в сторону тех,кого они не считают за людей.Ставят себя выше Господа.Короли хреновы.Ради бобла предадут всех.Нечего смотреть программы с их участием.Байкотировать все их выползы в эфир! Надоели эти наглые рожи.Простим их выходки сейчас,дальше получим ещё хуже.Пусть помогают бойцам на войне,пока она не закончиться.У них бобла много,а когда закончаться- может и простим.
21:30:28 18-02-2024
Хочу поблагодарить модераторов за размещение всех моих комментарий! Спасибо! И, потом, Петиция на лишение Киркорова звания народного артиста за 2 месяца никак не наберет 100 тыс. подписей! Комментарии пишут - лишить и негодуют, а Петицию не подписывают! Как то так! Отсюда, делаем выводы! Не так уж и много народа - за то, чтобы убрать их "из нашей жизни"! Пусть трудятся и помогают стране! Так долго им Все позволяли и Все молчали, а сейчас такое негодование! Надо уметь прощать заблудших! Это пишет возрастная женщина, которая сразу после этой голой вечеринки ни один комментарий написала с возмущением и желанием наказать! Сегодня утром позвонила старшая сестра из другого города и сказала те же слова, с которых я вчера начала первый комментарий "Что то мне уже Киркорова жалко, попроси там от меня, напиши, чтоб его простили, он же стал совсем другим!" А мне жалко стало еще и Лолиту, а Билана я сразу оправдала.) Спасибо! Всех благ и добра!
10:46:43 26-02-2024
Хочу поблагодарить модераторов за размещение всех моих комментарий! Спасибо! И, потом, Петиция на лишение Киркорова звания народного артиста за 2 месяца никак не наберет 100 тыс. подписей! Комментарии пишут - лишить и негодуют, а Петицию не подписывают! Как то так! Отсюда, делаем выводы! Не так уж и много народа - за то, чтобы убрать их "из нашей жизни"! Пусть трудятся и помогают стране! Так долго им Все позволяли и Все молчали, а сейчас такое негодование! Надо уметь прощать заблудших! Это пишет возрастная женщина, которая сразу после этой голой вечеринки ни один комментарий написала с возмущением и желанием наказать! Сегодня утром позвонила старшая сестра из другого города и сказала те же слова, с которых я вчера начала первый комментарий "Что то мне уже Киркорова жалко, попроси там от меня, напиши, чтоб его простили, он же стал совсем другим!" А мне жалко стало еще и Лолиту, а Билана я сразу оправдала.) Спасибо! Всех благ и добра! Простите! Вам больше некого жалеть? В наше то безумное время! Пожалейте парней молодых, которые в грязи и в не человеческих условиях на войне, пожалейте их детей, жен, матерей! Есть кого жалеть! но не бессовестных и наглых артистов точно!