Дима Билан рассказал, почему пришел на вечеринку Ивлеевой

По его словам, такие визиты являются частью профессии

16 февраля 2024, 15:24, ИА Амител

Дима Билан / Фото из соцсетей исполнителя

Певец Дима Билан объяснил, почему он ходил на "голую" вечеринку Насти Ивлеевой. Его слова передает Woman.ru.

По словам Билана, приглашение на вечеринку было похоже на один из обычных вечеров. Он также добавил, что знал о дресс-коде, но каждый участник понял его по-своему.

"В моем понимании он выглядел так: водолазка, объемный плащ, брюки и ботинки", – сказал исполнитель.

При этом Билан заявил, что не может отвечать за всех остальных участников.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров после "голой" вечеринки поехал в зону СВО.