Дима Билан заработал за выступление на детском форуме больше, чем выделили на призы
За полчаса выступления ему заплатили свыше 5,3 млн рублей
25 августа 2023, 14:51, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Дима Билан выступил на Международном детском культурном форуме и заработал больше, чем организаторы выделили на призовые для детских команд. Об этом сообщает Mash.
На мероприятие приехали дети из разных регионов России, стран СНГ, Катара и других. Несколько дней соревновались, а победителям выделили около трех миллионов рублей призовых на всех.
При этом Билану за получасовое выступление заплатили больше 5,3 млн рублей. При этом отмечается, что артист выкатил нескромный райдер, содержание которого пока не раскрывают.э
14:56:45 25-08-2023
Победил Дима Билан!
15:12:23 25-08-2023
Зашквар
15:40:44 25-08-2023
Непонятная информация, для чего???
16:00:25 25-08-2023
Шнур правильно спел-Любит наш народ всякое гАвно. Лучше не скажешь.
17:02:43 25-08-2023
Гость (16:00:25 25-08-2023) Шнур правильно спел-Любит наш народ всякое гАвно. Лучше не ... так Шнурова же и любят, это наверно в рамках самокритики.
17:10:35 25-08-2023
А что теперь детей без денег вдохновить на деятельность и творчество не могут? Понимаю что бюджеты там бездонные, так что странно было бы артисту выступать бесплатно на "коммерческом" мероприятии.