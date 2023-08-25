Дима Билан заработал за выступление на детском форуме больше, чем выделили на призы

За полчаса выступления ему заплатили свыше 5,3 млн рублей

25 августа 2023, 14:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Дима Билан выступил на Международном детском культурном форуме и заработал больше, чем организаторы выделили на призовые для детских команд. Об этом сообщает Mash.

На мероприятие приехали дети из разных регионов России, стран СНГ, Катара и других. Несколько дней соревновались, а победителям выделили около трех миллионов рублей призовых на всех.

При этом Билану за получасовое выступление заплатили больше 5,3 млн рублей. При этом отмечается, что артист выкатил нескромный райдер, содержание которого пока не раскрывают.э