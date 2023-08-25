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Дима Билан заработал за выступление на детском форуме больше, чем выделили на призы

За полчаса выступления ему заплатили свыше 5,3 млн рублей

25 августа 2023, 14:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Дима Билан выступил на Международном детском культурном форуме и заработал больше, чем организаторы выделили на призовые для детских команд. Об этом сообщает Mash.

На мероприятие приехали дети из разных регионов России, стран СНГ, Катара и других. Несколько дней соревновались, а победителям выделили около трех миллионов рублей призовых на всех. 

При этом Билану за получасовое выступление заплатили больше 5,3 млн рублей. При этом отмечается, что артист выкатил нескромный райдер, содержание которого пока не раскрывают.э

концерт

Комментарии 6

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Олег

14:56:45 25-08-2023

Победил Дима Билан!

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Гость

15:12:23 25-08-2023

Зашквар

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Гость

15:40:44 25-08-2023

Непонятная информация, для чего???

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Гость

16:00:25 25-08-2023

Шнур правильно спел-Любит наш народ всякое гАвно. Лучше не скажешь.

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Гость

17:02:43 25-08-2023

Гость (16:00:25 25-08-2023) Шнур правильно спел-Любит наш народ всякое гАвно. Лучше не ... так Шнурова же и любят, это наверно в рамках самокритики.

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Гость

17:10:35 25-08-2023

А что теперь детей без денег вдохновить на деятельность и творчество не могут? Понимаю что бюджеты там бездонные, так что странно было бы артисту выступать бесплатно на "коммерческом" мероприятии.

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