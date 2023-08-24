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Стало известно время выступления московских артистов на Дне города в Барнауле

Концерт начнётся с выступления Дианы Завидовой

24 августа 2023, 16:00, ИА Амител

Концерт на площади Сахарова/ Фото: amic.ru
Концерт на площади Сахарова/ Фото: amic.ru

Фестиваль "Русское лето. Zа Россию", который пройдёт на барнаульской площади Сахарова в День города, начнётся в 17:00 2 сентября с выступления московской певицы Дианы Завидовой и продлится до 22 часов. Об этом рассказал председатель городского комитета по культуре мэрии Валерий Паршков на пресс-конференции 24 августа.

Итак, график выступления артистов такой:

  • С 17 до 18 часов — Диана Завидова (Москва);

  • С 18 до 19 часов— группа "Фогель и Ко" (Барнаул);

  • С 19 до 20 часов— "Рви меха" (Новосибирск);

  • С 20 до 21 часа — "7Б" (Москва);

  • С 21 до 22 часов — певица Ольга Кормухина (Москва).

Валерий Паршков отметил, что концерт организует не мэрия Барнаула. Это всероссийский фестиваль, который проводится по многих городах страны при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Соответственно, деньги из бюджета города на него тратиться не будут.

По словам Паршкова, "федералы" планировали провести фестиваль 26 августа, однако власти Барнаула попросили сдвинуть его на 2 сентября и совместить с Днём города.

"Омск должен был принимать фестиваль 2 сентября, а мы 26-го. Но мы предложили альтернативный вариант, и нам пошли навстречу. Мы ставим только сцену, а за аппаратуру для музыкальных групп, за их райдер уже не отвечаем", — прокомментировал Паршков.

До концерта на площади Сахарова состоится финал конкурса "Мисс Барнаул". Он пройдёт с 15:30 до 17:00. С утра на Сахарова будут идти спортивные соревнования, а после — выступления творческих коллективов.

После окончания фестиваля в 22:00 на площади Сахарова состоится семиминутный салют.

Барнаул концерт День города
Читайте также в сюжете: День города Барнаула - 2023

Комментарии 6

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Гость

16:18:35 24-08-2023

Диана Завидова (Москва) Это кто, очередной выкидыш шоу какого-нибудь?

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Гость

16:41:08 24-08-2023

Гость (16:18:35 24-08-2023) Диана Завидова (Москва) Это кто, очередной выкидыш шоу как... Это можно сказать местная из Павловска, псевдозвезда......лимита Московская кароч, а не звезда)))))

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гость

19:54:57 24-08-2023

остальные певцы ртом не лучше

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Гость

14:53:01 25-08-2023

гость (19:54:57 24-08-2023) остальные певцы ртом не лучше... Ольга Кормухина хорошо известная. Остальные - просто названия.

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Гость

17:21:56 25-08-2023

мы поражены количеством звезд!!!ждем и переживаем, приходит самый лучший праздник!!!

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Ву

23:19:20 25-08-2023

Название поменяйте

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