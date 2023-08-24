Стало известно время выступления московских артистов на Дне города в Барнауле

Концерт начнётся с выступления Дианы Завидовой

24 августа 2023, 16:00, ИА Амител

Концерт на площади Сахарова/ Фото: amic.ru

Фестиваль "Русское лето. Zа Россию", который пройдёт на барнаульской площади Сахарова в День города, начнётся в 17:00 2 сентября с выступления московской певицы Дианы Завидовой и продлится до 22 часов. Об этом рассказал председатель городского комитета по культуре мэрии Валерий Паршков на пресс-конференции 24 августа.

Итак, график выступления артистов такой:

С 17 до 18 часов — Диана Завидова (Москва);

С 18 до 19 часов— группа "Фогель и Ко" (Барнаул);

С 19 до 20 часов— "Рви меха" (Новосибирск);

С 20 до 21 часа — "7Б" (Москва);

С 21 до 22 часов — певица Ольга Кормухина (Москва).

Валерий Паршков отметил, что концерт организует не мэрия Барнаула. Это всероссийский фестиваль, который проводится по многих городах страны при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Соответственно, деньги из бюджета города на него тратиться не будут.

По словам Паршкова, "федералы" планировали провести фестиваль 26 августа, однако власти Барнаула попросили сдвинуть его на 2 сентября и совместить с Днём города.

"Омск должен был принимать фестиваль 2 сентября, а мы 26-го. Но мы предложили альтернативный вариант, и нам пошли навстречу. Мы ставим только сцену, а за аппаратуру для музыкальных групп, за их райдер уже не отвечаем", — прокомментировал Паршков.

До концерта на площади Сахарова состоится финал конкурса "Мисс Барнаул". Он пройдёт с 15:30 до 17:00. С утра на Сахарова будут идти спортивные соревнования, а после — выступления творческих коллективов.

После окончания фестиваля в 22:00 на площади Сахарова состоится семиминутный салют.