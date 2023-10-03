В первом осеннем месяце каждая домашняя игра барнаульцев собирала в среднем 3080 зрителей

03 октября 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" стал лидером по посещаемости домашних матчей чемпионата ВХЛ в сентябре. Такие данные публикует пресс-служба лиги.

Оказалось, что в первом осеннем месяце каждая домашняя игра барнаульцев собирала в среднем 3080 зрителей. Рекордным по посещаемости стал матч против воскресенского "Химика", который состоялся 13 сентября. Тогда трибуны "Титов-Арены" собрали 3900 болельщиков.

Стоит отметить, что два из трех самых посещаемых матчей сентября прошли именно в Барнауле:

"Динамо-Алтай" – "Химик" (Воскресенск) – 3900 зрителей;

"Динамо-Алтай" – "Металлург" (Новокузнецк, 7 сентября) – 3800 зрителей;

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Зауралье" (Курган, 18 сентября) – 3309 зрителей.

Также в тройку самых посещаемых команд лиги по итогам сентября вошли тульский АКМ и "Югра" из Ханты-Мансийска. Уже в четверг, 5 октября, "Динамо-Алтай" проведет очередной матч чемпионата ВХЛ на льду барнаульской "Титов-Арены". Соперником команды Дмитрия Пархоменко станет красноярский "Сокол".