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"Динамо-Алтай" стал лидером по посещаемости домашних матчей чемпионата ВХЛ в сентябре

В первом осеннем месяце каждая домашняя игра барнаульцев собирала в среднем 3080 зрителей

03 октября 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" стал лидером по посещаемости домашних матчей чемпионата ВХЛ в сентябре. Такие данные публикует пресс-служба лиги.

Оказалось, что в первом осеннем месяце каждая домашняя игра барнаульцев собирала в среднем 3080 зрителей. Рекордным по посещаемости стал матч против воскресенского "Химика", который состоялся 13 сентября. Тогда трибуны "Титов-Арены" собрали 3900 болельщиков.

Стоит отметить, что два из трех самых посещаемых матчей сентября прошли именно в Барнауле:

  • "Динамо-Алтай" – "Химик" (Воскресенск) – 3900 зрителей;
  • "Динамо-Алтай" – "Металлург" (Новокузнецк, 7 сентября) – 3800 зрителей;
  • "Югра" (Ханты-Мансийск) – "Зауралье" (Курган, 18 сентября) – 3309 зрителей.

Также в тройку самых посещаемых команд лиги по итогам сентября вошли тульский АКМ и "Югра" из Ханты-Мансийска. Уже в четверг, 5 октября, "Динамо-Алтай" проведет очередной матч чемпионата ВХЛ на льду барнаульской "Титов-Арены". Соперником команды Дмитрия Пархоменко станет красноярский "Сокол".

Барнаул Хоккей Динамо-Алтай

Комментарии 3

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Гость

13:18:49 03-10-2023

Маловато. За воротами в 6 сектора надо было билеты сделать по 100 руб. Тогда были бы аншлаги - 4100 чел.

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Витя

13:34:10 03-10-2023

А сколько игроков местных в команде ?

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Гость

13:40:36 03-10-2023

Витя (13:34:10 03-10-2023) А сколько игроков местных в команде ?... Два хоккеюги

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