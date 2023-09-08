7 сентября команда "Динамо-Алтай" обыграла легендарный новокузнецкий "Металлург"

08 сентября 2023, 09:10, ИА Амител





















































































































































































































Хоккей в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

7 сентября хоккеисты "Динамо-Алтай" провели первый домашний матч регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги против новокузнецкого "Металлурга". Игра прошла в переполненной "Титов-Арене". На трибунах собралось около 4 тысяч болельщиков, среди которых были первые лица региона, в том числе и губернатор Виктор Томенко.

Вместе с "Металлургом" в Барнаул прибыл и десант болельщиков: около 50 человек. Перед игрой они гуляли по городу, а на трибунах поддерживали свою команду, иногда даже перекрикивая барнаульских зрителей.

Барнаульские болельщики ждали возвращения большого хоккея на Алтай 17 лет, с момента распада "Мотора". Учитывая ажиотаж, алтайские хоккеисты одержали победу над бронзовым призером прошлого сезона ВХЛ со счетом 4:1. Причем алтайская дружина контролировала ход встречи и показала классную игру. В середине первого периода игрок "Динамо-Алтая" Александр Редков вывел свою команду вперёд. Во втором Никита Миллер удвоил преимущество. Однако через несколько минут гости отыгрались: отличился Максим Кицын. В третьем же отрезке матча алтайская команда решила итог встречи: шайбами отметились Каргин и Ремов. После окончания матча болельщики на "Титов-арене" еще несколько минут кричали команде: "Молодцы".

"Сегодня парней было не нужно настраивать. Просто 17 лет Алтайский край ждал возвращения хоккея. Мне кажется, он удался. После матча в Омске каждый горел желанием реабилитироваться, поэтому сегодня это была командная победа. Мы просто пахали, бились от начала и до конца. Всех болельщиков, всех любителей хоккея мы поздравляем с этой победой. Сумасшедшая поддержка! Это дорогого стоит. Ждем на следующих матчах", – обратился к болельщикам после матча главный тренер "Динамо-Алтай" Дмитрий Пархоменко.

Следующая домашняя игра динамовцев пройдет 13 сентября. В гости приезжает одна из самых сильных команд лиги – "Химик".

О том, как большой хоккей вернулся на Алтай, смотрите в нашем фоторепортаже.