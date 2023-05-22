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"Динамо-Алтай" выступит во Всероссийской хоккейной лиге в новом сезоне

Также в ВХЛ включили ещё четыре новые команды

22 мая 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пять новых клубов, в числе которых барнаульский "Динамо-Алтай", выступят во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) в сезоне-2023/24, сообщает РИА Новости.

Также руководители клубов ВХЛ одобрили включение команд "Кристалл" (Саратов), "Норильск" (Норильск), ЦСК ВВС (Самара) и "Челны" (Набережные Челны).

Всего в новом сезоне ВХЛ поучаствуют 29 клубов – на три больше, чем в минувшем сезоне.

Напомним, "Динамо-Алтай" по итогу сезона 2022/2023 года завоевал серебряные медали первенства ВХЛ-Б.

Комментарии 5

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Гость

11:07:35 22-05-2023

17 лет ждали)

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Гость

11:54:33 22-05-2023

Гость (11:07:35 22-05-2023) 17 лет ждали)... Дождались!

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я из 4 сектора

14:44:31 22-05-2023

Ну наконец! Теперь можно ходить на хоккей! А то 15 лет в болоте барахтались и М. Евдокимова вспоминали добрым словом! Он был единственный народный губернатор, который спорт в крае по настоящему поднимал!

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Дмитрий

16:14:24 22-05-2023

Верните команде свое настоящее название - ХК "Мотор"!

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Витя

18:21:55 22-05-2023

Зайти в высшую лигу не проблема вот удержаться. Да еще своей спортшколы нет .

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