"Динамо-Алтай" выступит во Всероссийской хоккейной лиге в новом сезоне
Также в ВХЛ включили ещё четыре новые команды
22 мая 2023, 09:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пять новых клубов, в числе которых барнаульский "Динамо-Алтай", выступят во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) в сезоне-2023/24, сообщает РИА Новости.
Также руководители клубов ВХЛ одобрили включение команд "Кристалл" (Саратов), "Норильск" (Норильск), ЦСК ВВС (Самара) и "Челны" (Набережные Челны).
Всего в новом сезоне ВХЛ поучаствуют 29 клубов – на три больше, чем в минувшем сезоне.
Напомним, "Динамо-Алтай" по итогу сезона 2022/2023 года завоевал серебряные медали первенства ВХЛ-Б.
11:07:35 22-05-2023
17 лет ждали)
11:54:33 22-05-2023
Гость (11:07:35 22-05-2023) 17 лет ждали)... Дождались!
14:44:31 22-05-2023
Ну наконец! Теперь можно ходить на хоккей! А то 15 лет в болоте барахтались и М. Евдокимова вспоминали добрым словом! Он был единственный народный губернатор, который спорт в крае по настоящему поднимал!
16:14:24 22-05-2023
Верните команде свое настоящее название - ХК "Мотор"!
18:21:55 22-05-2023
Зайти в высшую лигу не проблема вот удержаться. Да еще своей спортшколы нет .