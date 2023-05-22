"Динамо-Алтай" выступит во Всероссийской хоккейной лиге в новом сезоне

Также в ВХЛ включили ещё четыре новые команды

22 мая 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пять новых клубов, в числе которых барнаульский "Динамо-Алтай", выступят во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) в сезоне-2023/24, сообщает РИА Новости.

Также руководители клубов ВХЛ одобрили включение команд "Кристалл" (Саратов), "Норильск" (Норильск), ЦСК ВВС (Самара) и "Челны" (Набережные Челны).

Всего в новом сезоне ВХЛ поучаствуют 29 клубов – на три больше, чем в минувшем сезоне.

Напомним, "Динамо-Алтай" по итогу сезона 2022/2023 года завоевал серебряные медали первенства ВХЛ-Б.