Как "Динамо-Барнаул" готовится к рестарту сезона и почему клуб могут ждать перемены?

Уже в ближайшее время клуб может сменить прописку, но для этого нужно попасть в шестёрку лучших

11 апреля 2023, 13:10, Вячеслав Кондаков

Фото: "Алтайский спорт"

Футболисты барнаульского "Динамо" вернулись со сборов в Крымске и готовятся ко второй части чемпионата Второй лиги (Урал-Приволжье). Уже 13 апреля "бело-голубые" проведут первую игру в 2023 году – на выезде против ижевского "Зенита". Сейчас барнаульцы идут на 9-м месте из 13, хотя руководство клуба изначально ставило задачу на сезон быть в шестёрке. В случае достижения этой цели у барнаульцев будет шанс попасть в новый турнир, который может появиться на базе Второй лиги. Рассказываем, как барнаульское "Динамо" готовится завершить сезон и почему её состав пополнил игрок, имеющий опыт на уровне сборной России.

Как динамовцы провели сборы?

Предсезонные сборы алтайский коллектив провёл в городе Крымске. Футболисты, по словам главного тренера динамовцев Олега Яковлева, подтягивали физику и наигрывали схему, по которой играли в 2022 году.

26 марта на Малой арене Академии ФК "Краснодар" состоялся контрольный матч между "Краснодаром" и барнаульским "Динамо". Игра проходила в закрытом режиме и завершилась со счётом 3:0 в пользу "быков". Все голы были забиты в первом тайме, они на счету Никиты Кривцова, Джона Кордобы и Олакунле Олусегуна. Как пояснил журналистам Олег Яковлев, барнаульцы сыграли с опытным коллективом совершенно случайно. Однако такая игровая практика оказалось очень полезной: сразу был заметна разница в классе. Тем более такой сильный соперник был необходим "Динамо" накануне встречи с ижевским "Зенитом".

"Задача у тренировочных сборов всегда одна – подготовить команду к официальным матчам во всеоружии. Мы сыграли ряд контрольных встреч, всё запланированное было выполнено. Определились и с основным составом. У некоторых игроков пока есть небольшие проблемы со здоровьем, но будем надеяться, что к матчу с ижевским "Зенитом" все футболисты будут в строю", – пояснил Олег Яковлев.

Кто пополнил команду в межсезонье?

В зимнюю паузу команда пополнилась тремя новичками: полузащитником Владимиром Баныкиным, защитниками Александром Михайловым и Русланом Леоновым. Воспитанник рубцовского "Торпедо" Михайлов выступал за "Чертаново" и "Велес". Центральный защитник приехал на Алтай на полгода, чтобы восстановить форму после тяжёлой травмы. Руководство динамовцев верит в игрока и надеется, что он останется в Барнауле больше чем на полгода.

Какая задача у команды на остаток сезона?

Как пояснил Олег Яковлев, по итогам двух кругов им хотелось бы попасть в первую шестёрку. В настоящее время динамовцы занимают девятое место в турнирной таблице при двух играх в запасе. Руководство клуба верит, что эту задачу футболистам решить под силу.

Ближайший домашний матч "Динамо" проведёт 19 апреля против "Химика-Августа".

Почему "Динамо" важно занять шестое место?

Чтобы участвовать в новом турнире, создание которого обсуждается сейчас на уровне РФС. Как пишет "Спортс.ру", предполагается, что Вторая лига "А" будет состоять из 20 команд. По окончании текущего сезона, который финиширует в июне, в неё войдут четыре команды, вылетевшие из Первой лиги, и 16 команд, занявших в четырёх группах нынешней Второй лиги с второго по пятое места.

Вторую лигу "А" хотят разделить на две группы – "Золото" и "Серебро", по 10 коллективов в каждой. В золотую группу войдут четыре неудачника Первой лиги, четыре команды, занявшие во Второй лиге в своих группах вторые места, и две третьи команды по лучшим показателям.

Если Премьер-лига и Первая лига будут продолжать играть в чемпионате по прежней схеме – "осень – весна", то во Второй лиге "А" схема будет гибридной. Там итоги будут подводиться и осенью, и весной. Осенние итоги будут служить поводом для внутреннего обмена командами между группами "Золото" и "Серебро", а также с командами Второй лиги "Б", весенние – для обмена с Первой лигой и ещё одного обмена между "Золотом" и "Серебром".