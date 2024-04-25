Сценарий к фильму написал комментатор "Матч ТВ" Михаил Меламед, а текст за кадром озвучил официальный диктор канала Сергей Набиев

25 апреля 2024, 12:25, ИА Амител

Премьера фильма "Темп. Профессиональные любители" в Барнауле/ Фото: Антон Дегтярев

Документальный фильм о барнаульской футбольной команде "Темп" под названием "Темп. Профессиональные любители" презентовали в Барнауле 24 апреля в кинотеатре "Мир". На премьеру пришли создатели ленты, футболисты, представители команды, болельщики и журналисты. Корреспондент amic.ru также побывал на показе и задал вопросы режиссеру.

Что это за фильм?

Фильм о футбольном клубе "Темп" длится 70 минут. Он рассказывает о том, как буквально "из ничего" в Барнауле создавалась футбольная школа, молодежный турнир и футбольный клуб "Темп". Появившись в 2020 году, команда всего за четыре года успела дважды выиграть Кубок Сибири, получить серебряные и бронзовые медали чемпионата и дебютировать в профессиональном турнире Кубок России.

Сняла документалку студия "Дюшес Видео". Режиссерами выступили Илья Захаренков и Андрей Нартыш. Сценарий написал уроженец Барнаула, комментатор "Матч ТВ" Михаил Меламед, а текст за кадром читает официальный голос "Матч ТВ" Сергей Набиев.

"Фильм может вдохновить"

Фильм представили 24 апреля в кинотеатре "Мир". Премьера собрала полный зал зрителей. На показ пришла вся команда, которая уже успела оценить ленту заранее.

Полузащитник "Темпа" Виктор Кузькин рассказал журналисту amic.ru, что у футболистов остались "превосходные впечатления" от документалки.

"Фильм может вдохновить. Мне кажется, все дети вдохновляются нами, мы являемся примером для них. Во время съемок мы чувствовали ответственность – даже не столько перед камерой, сколько перед юными футболистами и болельщиками", – отметил Кузькин.

Премьера фильма "Темп. Профессиональные любители" в Барнауле / Фото: Антон Дегтярев

Создатели ленты из студии "Дюшес видео" тоже пришли на премьеру. Режиссер Илья Захаренков, для которого фильм стал первой полнометражной работой, рассказал amic.ru, что съемочная команда постаралась затронуть все аспекты жизни клуба. Для этого понадобилось следить за спортсменами целый сезон.

"Снималось все в Барнауле на протяжении 2023 года. Было сложно, но при этом интересно. Мы побывали с ребятами на выездах, на играх. То есть посмотрели, поснимали внутреннюю кухню, постарались отобразить то, что "Темп" – это большая семья, куда приходят ребенком и дорастают до профессионального футболиста. Когда снимали финал Кубка Сибири в Красноярске, мы болели за команду. Теперь интересно, как дальше она будет развиваться", – отметил он.

По словам Захаренкова, вдохновителем проекта стал комментатор Михаил Меламед, который и сам работает в "Темпе".

"Миша Меламед является душой "Темпа". Мы с ним мы давние друзья, он нам предложил, а мы сказали: "Почему бы и нет". Он и стал главным сценаристом, помогал на протяжении всего нашего пути весь год. В постобработке Михаил тоже принимал непосредственное участие", – рассказал Захаренков.

Премьера фильма "Темп. Профессиональные любители" в Барнауле / Фото: Антон Дегтярев

"Почему бы не в Премьер-лигу?"

Одним из главных гостей мероприятия стал министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов. Он перед собравшимися поблагодарил команду за то, что она "прославляет город и край на всю страну".

"Хотел бы поблагодарить эту не любительскую, а профессиональную команду, потому что подход у вас не любительский, а профессиональный. Вы молодцы, и чем больше будет таких людей, которые заряжены идеей, тем лучше. Здесь есть маленькое подрастающее поколение. И думаю, вы пройдете на высокий уровень, в том числе и вместе с "Темпом". Почему бы не в Премьер-лигу? Думаю, если все в это поверят, результат будет. Если мы все будем мечтать и прикладывать максимум усилий, можно достичь чего угодно. Самое главное – мечтать, идти к этому и достигать целей. Дорогу осилит идущий", – сказал Нифонтов.

Также перед публикой выступила и съемочная группа во главе с режиссерами Ильей Захаренковым и Андреем Нартышем. Последний также отметил, что до фильма почти не интересовался футболом, но съемки помогли ему полюбить этот вид спорта.

"Я смотрел, конечно, чемпионат мира, но моя любовь к футболу была где-то там. Но за год я понял, почему люди его так много смотрят. Спасибо, что подняли мою любовь к футболу до больших высот", – отметил Нартыш.

После премьеры фильма состоялась предсезонная пресс-конференция руководства клуба и первая в истории "Темпа" встреча команды с болельщиками.

Пресс-конференция ФК "Темп"/ Фото: amic.ru

Будут ли еще показывать фильм барнаульцам?

Барнаульцам фильм во второй раз представят 25 апреля в 19:00 в кинотеатре "Мир". Растянуть премьеру на два дня решили, потому что желающих посмотреть ленту было очень много, отметил режиссер Илья Захаренков. Билеты уже раскуплены. При этом устраивать третий показ не планируется. Затем документалку разместят на YouTube, где его сможет посмотреть любой желающий, отметил Захаренков.

Возрастное ограничение фильма 6+.