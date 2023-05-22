"Динамо" на выезде не смогло дожать "Оренбург-2" до победы
Барнаульцы вели по ходу встречи, однако упустили заветные очки
22 мая 2023, 08:28, ИА Амител
Футболисты барнаульского "Динамо" на выезде не удержали победный счёт в игре с "Оренбургом-2".
Матч второго этапа первенства России среди команд второй лиги за 7-12 места состоялся 21 мая и завершился с результатом 2:2. Причём по ходу игры барнаульцы вели 2:1, но пропустили второй гол от оренбуржцев за несколько минут до финального свистка.
Авторами забитых мячей в составе "Динамо" стали Игорь Абрамов и Михаил Осипов.
После этой игры динамовцы занимают общее девятое место в турнирной таблице. Следующий матч команда Олега Яковлева проведёт 28 мая на своём стадионе против клуба "Химик-Август" из Чувашии.
Завершат сезон барнаульцы 4 июня в Екатеринбурге игрой с местным "Уралом-2".
09:37:25 22-05-2023
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