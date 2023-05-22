"Динамо" на выезде не смогло дожать "Оренбург-2" до победы

Барнаульцы вели по ходу встречи, однако упустили заветные очки

22 мая 2023, 08:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Футболисты барнаульского "Динамо" на выезде не удержали победный счёт в игре с "Оренбургом-2".

Матч второго этапа первенства России среди команд второй лиги за 7-12 места состоялся 21 мая и завершился с результатом 2:2. Причём по ходу игры барнаульцы вели 2:1, но пропустили второй гол от оренбуржцев за несколько минут до финального свистка.

Авторами забитых мячей в составе "Динамо" стали Игорь Абрамов и Михаил Осипов.

После этой игры динамовцы занимают общее девятое место в турнирной таблице. Следующий матч команда Олега Яковлева проведёт 28 мая на своём стадионе против клуба "Химик-Август" из Чувашии.

Завершат сезон барнаульцы 4 июня в Екатеринбурге игрой с местным "Уралом-2".