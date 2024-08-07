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Дипфейк с врио главы Курской области распространяется в соцсетях

Изначально ролик появился в украинских пабликах, а затем перешел в курские каналы

07 августа 2024, 09:31, ИА Амител

Кадр из фейкового видео / Телеграм-канал Baza
Кадр из фейкового видео / Телеграм-канал Baza

В интернете распространяется видео, на котором человек, похожий на Алексея Смирнова, временно исполняющего обязанности главы Курской области, призывает мужчин региона получить оружие в военкоматах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Изначально это видео появилось в украинских источниках, а затем быстро распространилось в курских пабликах.

Однако в Telegram-канале Алексея Смирнова нет публикаций с подобным содержанием. На самом деле, в своем канале врио губернатора обращался к жителям региона с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации из-за напряженной ситуации на границе.

Политика

Комментарии 2

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Гость

11:11:23 07-08-2024

Мужчины то к военкоматам приходили ?

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Гость

12:24:30 07-08-2024

Гость (11:11:23 07-08-2024) Мужчины то к военкоматам приходили ?... Они что дураки по призыву поддельного губернатора приходить?

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