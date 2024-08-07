Дипфейк с врио главы Курской области распространяется в соцсетях
Изначально ролик появился в украинских пабликах, а затем перешел в курские каналы
07 августа 2024, 09:31, ИА Амител
В интернете распространяется видео, на котором человек, похожий на Алексея Смирнова, временно исполняющего обязанности главы Курской области, призывает мужчин региона получить оружие в военкоматах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Изначально это видео появилось в украинских источниках, а затем быстро распространилось в курских пабликах.
Однако в Telegram-канале Алексея Смирнова нет публикаций с подобным содержанием. На самом деле, в своем канале врио губернатора обращался к жителям региона с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации из-за напряженной ситуации на границе.
11:11:23 07-08-2024
Мужчины то к военкоматам приходили ?
12:24:30 07-08-2024
Гость (11:11:23 07-08-2024) Мужчины то к военкоматам приходили ?... Они что дураки по призыву поддельного губернатора приходить?