Украинская ДРГ, пытавшаяся прорваться в Курскую область, отступила

Диверсанты понесли потери

06 августа 2024, 23:31, ИА Амител

Удары по ДРГ / Фото: Минобороны РФ

Украинская диверсионно-разведывательная группа, пытавшаяся прорваться в Курскую область, отступила на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как рассказали в Telegram-канале ведомства, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии. Понеся потери, остатки группы отступили, где по ним продолжают наносить огневые удары.

Напомним, что в нападении участвовали 300 человек. ВС РФ удалось уничтожить 16 единиц техники: шесть танков, две БМП, четыре БТР, три бронемашины и инженерную машину разграждения.