Украинская ДРГ, пытавшаяся прорваться в Курскую область, отступила
Диверсанты понесли потери
06 августа 2024, 23:31, ИА Амител
Удары по ДРГ / Фото: Минобороны РФ
Украинская диверсионно-разведывательная группа, пытавшаяся прорваться в Курскую область, отступила на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Как рассказали в Telegram-канале ведомства, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии. Понеся потери, остатки группы отступили, где по ним продолжают наносить огневые удары.
Напомним, что в нападении участвовали 300 человек. ВС РФ удалось уничтожить 16 единиц техники: шесть танков, две БМП, четыре БТР, три бронемашины и инженерную машину разграждения.
09:33:29 07-08-2024
вот недоработка - что отступила.
200 не должны бы отступать. лежали бы себе спокойненько...