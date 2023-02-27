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Дипломы бакалавра в России приравняют к диплому о полном высшем образовании

Фурсенко подчеркнул, что в России в соответствии с классификацией ООН сохраняется многоуровневость

27 февраля 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Диплом бакалавра в России с переходом на новую систему образования приравняют к диплому о полном высшем образовании. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование", – сказал Фурсенко. 

Он подчеркнул, что в России в соответствии с классификацией ООН сохраняется многоуровневость, а перечнем уровней образования ООН руководствуются в том числе организации в странах Евразийского экономического сообщества.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в ходе послания  Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. Как подчеркивал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, российское образование после отказа от Болонской системы будет опираться на всё лучшее, что есть в его традициях, в том числе советские стандарты.

Комментарии 12

  • Путин одно, а его клерк совсем другое.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Это тот, которому нужен не человек творец, а грамотный потребитель? Его усилия не прошли даром, результат все наблюдаем.  Также наблюдаем, что он не понес никакой ответственности и до сих пор сидит в уютном, высокооплачиваемом кресле.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • до сих пор сидит в уютном, высокооплачиваемом кресле ---- у него хорошая "крыша"(опять это слово в обиход обывателя возвращается)
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Путин одно - ну, Путин вообще, похоже, не знает, что такое болонская система, по его речи судя.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • То есть будет одинаково- 4 года учился на бакалавра, 5 или 6 на специалиста. С таким же успехом можно приравнять техникумы и колледжы к университетам.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • сначала понапридумывают всяких бакалавров потом бегают кичатся
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Бакалавров вообще не считать, пусть заново учиться идут!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • То есть будет одинаково- 4 года учился на бакалавра, 5 или 6 на специалиста. ---Сегодня человек, обладающий знаниями в узкой области(специалист), абсолютно не востребован. Сегодня многозадачность, многофункциональность сотрудника нужна, а не умение выполнять однотипные действия по шаблону. Как раз бакалавры очень легко адаптируются к таким условиям, в отличии от специалистов, которые привыкли мыслить в одном направлении.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • бакалавр - это терапевт. Всё знаю, всё умею, но ничего не могу сделать
    28 февраля, Гость   Ответить
  • "Как раз бакалавры очень легко адаптируются к таким условиям, в отличии от специалистов, которые привыкли мыслить в одном направлении." - Позвольте спросить, на чём основано столь спорное заявление?
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Сегодня многозадачность, многофункциональность сотрудника нужна, а не умение выполнять однотипные действия по шаблону. Как раз бакалавры очень легко адаптируются к таким условиям, в отличии от специалистов, которые привыкли мыслить в одном направлении. 42 минуты назад, Гость Ответить---------- именно специалист заточен под многозадачность. А бакалавр - незаконченный специалист. Проучился 4 года (как в техникуме) - бакалавр, продолжил обучение - специалист. Как бы вы после 4 курса ушли из университета и стали работать. Только раньше вам в таком случае давали справку о незаконченном высшем образовании, а с введением бакалавриата - диплом.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • на том, что у бакалавра мозг как чистый лист-рисуй, что хочешь :)
    28 февраля, Гость   Ответить
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