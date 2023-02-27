Дипломы бакалавра в России приравняют к диплому о полном высшем образовании

Фурсенко подчеркнул, что в России в соответствии с классификацией ООН сохраняется многоуровневость

27 февраля 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Диплом бакалавра в России с переходом на новую систему образования приравняют к диплому о полном высшем образовании. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

"Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут приравнены к дипломам о полном высшем образовании. Это специалисты, которые получили высшее образование", – сказал Фурсенко.

Он подчеркнул, что в России в соответствии с классификацией ООН сохраняется многоуровневость, а перечнем уровней образования ООН руководствуются в том числе организации в странах Евразийского экономического сообщества.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием. Как подчеркивал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, российское образование после отказа от Болонской системы будет опираться на всё лучшее, что есть в его традициях, в том числе советские стандарты.