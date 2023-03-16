Директор "Алтайприроды" рассказал, сколько людей следят за порядком в охранных зонах

В крае приходится следить за территорией площадью более 700 тысяч гектаров

16 марта 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Директор управления "Алтайприрода" Алексей Астанин рассказал о том, сколько человек работает в охранных зонах региона, пишет "Алтайская правда".

"Общий штат 51 человек. Из них 10 – офисные работники. Остальные – инспекторы на территориях. Сегодня под нашей опекой 35 заказников, два природных парка и 81 памятник природы", – сказал Астанин.

Средний возраст сотрудников – 45 лет. Раньше многие служили в полиции или армии. Общая площадь надзора составляет более 700 тыс. гектаров.

Для примера: парк "Предгорье Алтая", расположенный на территории трех районов - Алтайского, Смоленского и Солонешенского - на протяжении четырех лет со времени создания парка охранял один человек, а сейчас есть второй специалист. При этом есть три ставки.

Астанин подчеркнул, что все полсотни работников хорошо знают территории и справляются с поставленной задачей. В последнее время применяется формат опергрупп – злоумышленникам их очень сложно отследить.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай сотрудники конюшни помогли косуле, запутавшейся в проволочном заборе.