На Алтае сотрудники конюшни спасли косулю из проволоки

Животное в ловушку загнали собаки

07 марта 2023, 22:09, ИА Амител

Кадр из видео / Mash Siberia

В Республике Алтай сотрудники конюшни помогли косуле, запутавшейся в проволоке. Об этом сообщает Mash Siberia.

Дикое животное собаки загнали в ловушку на территории селекционно-информационного центра в Кызыл-Озёке. Самостоятельно косуля выбраться из проволочного забора не смогла, тогда на помощь ей пришли люди.

Мужчины освободили животное, обработали раны и отпустили на волю.