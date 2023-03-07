На Алтае сотрудники конюшни спасли косулю из проволоки
Животное в ловушку загнали собаки
07 марта 2023, 22:09, ИА Амител
Кадр из видео / Mash Siberia
В Республике Алтай сотрудники конюшни помогли косуле, запутавшейся в проволоке. Об этом сообщает Mash Siberia.
Дикое животное собаки загнали в ловушку на территории селекционно-информационного центра в Кызыл-Озёке. Самостоятельно косуля выбраться из проволочного забора не смогла, тогда на помощь ей пришли люди.
Мужчины освободили животное, обработали раны и отпустили на волю.
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