Директор алтайского филиала аптеки присвоила больше трех миллионов рублей

Периодически она забирала себе часть выручки от продажи лекарств

11 мая 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Бывший директор Зонального филиала аптеки в Алтайском крае предстанет перед судом. Женщину подозревают в присвоении денег, сообщили в СК.

Она получала наличные от продажи лекарств аптечными пунктами и фельдшерско-акушерскими пунктами КГБУЗ "Зональная ЦРБ", деньги должна была переводить на счёт организации, но периодически не пробивала средства через кассу и забирала себе.

Таким образом сотрудница присвоила себе 3,860 млн рублей.