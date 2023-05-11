Директор алтайского филиала аптеки присвоила больше трех миллионов рублей
Периодически она забирала себе часть выручки от продажи лекарств
11 мая 2023, 16:45, ИА Амител
Фото: unsplahs.com
Бывший директор Зонального филиала аптеки в Алтайском крае предстанет перед судом. Женщину подозревают в присвоении денег, сообщили в СК.
Она получала наличные от продажи лекарств аптечными пунктами и фельдшерско-акушерскими пунктами КГБУЗ "Зональная ЦРБ", деньги должна была переводить на счёт организации, но периодически не пробивала средства через кассу и забирала себе.
Таким образом сотрудница присвоила себе 3,860 млн рублей.
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