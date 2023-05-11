В Барнауле неизвестная украла у 91-летней женщины 50 тысяч рублей
Злоумышленница представилась сотрудницей почты и обчистила квартиру жертвы
11 мая 2023, 12:36, ИА Амител
В Барнауле ищут женщину, укравшую 50 тысяч рублей у 91-летней пенсионерки. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
Злоумышленница пришла к пожилой горожанке, представилась сотрудницей почты и заявила, что ей положена надбавка к пенсии. При этом потребовала сдачу с пятитысячной купюры.
Когда пенсионерка сказала, что денег нет, мошенница толкнула жертву, зашла в квартиру и вынесла оттуда деньги.
"В совершении данного преступления подозревается и разыскивается женщина: на вид 35 лет, рост 155-160 см, плотного телосложения, длинные тёмные кучерявые волосы, собранные в хвост. Была одета в синюю джинсовую куртку с длинным рукавом", – сказано в сообщении.
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