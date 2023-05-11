В Барнауле неизвестная украла у 91-летней женщины 50 тысяч рублей

Злоумышленница представилась сотрудницей почты и обчистила квартиру жертвы

11 мая 2023, 12:36, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Барнауле ищут женщину, укравшую 50 тысяч рублей у 91-летней пенсионерки. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Злоумышленница пришла к пожилой горожанке, представилась сотрудницей почты и заявила, что ей положена надбавка к пенсии. При этом потребовала сдачу с пятитысячной купюры.



Когда пенсионерка сказала, что денег нет, мошенница толкнула жертву, зашла в квартиру и вынесла оттуда деньги.