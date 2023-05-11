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В Барнауле неизвестная украла у 91-летней женщины 50 тысяч рублей

Злоумышленница представилась сотрудницей почты и обчистила квартиру жертвы

11 мая 2023, 12:36, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф
Фото: 22.мвд.рф

В Барнауле ищут женщину, укравшую 50 тысяч рублей у 91-летней пенсионерки. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Злоумышленница пришла к пожилой горожанке, представилась сотрудницей почты и заявила, что ей положена надбавка к пенсии. При этом потребовала сдачу с пятитысячной купюры. 

Когда пенсионерка сказала, что денег нет, мошенница толкнула жертву, зашла в квартиру и вынесла оттуда деньги. 

"В совершении данного преступления подозревается и разыскивается женщина: на вид 35 лет, рост 155-160 см, плотного телосложения, длинные тёмные кучерявые волосы, собранные в хвост. Была одета в синюю джинсовую куртку с длинным рукавом", – сказано в сообщении.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

12:52:29 11-05-2023

Вот же мразь

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Гость

13:02:58 11-05-2023

А у нас пенсионный возраст украли

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Олег

13:29:07 11-05-2023

Лицо цыганской национальности.

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