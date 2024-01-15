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Директор барнаульского "Горэлектротранса" находится под домашним арестом

В отношении Николая Петряшина расследуют уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий

15 января 2024, 12:52, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина
Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле директора муниципального предприятия "Горэлектротранс" Николая Петряшина отправили под домашний арест на время расследования дела по уголовной статье, пишет "Толк".

"Петряшину инкриминируют превышение должностных полномочий. Причем "из корыстной или иной личной заинтересованности", – отмечает издание.

Уточняется, что в середине ноября суд удовлетворил иск о проведении осмотра жилья Петряшина, а уже 30 ноября арестовали его имущество.

В качестве потерпевшей стороны заявлены представители городской и краевой администраций. Среди них: сотрудники комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, а также отдела автотранспорта управления по транспорту регионального Минтранса.

"Факт того, что в отношении Николая Петряшина идет следствие, в "Горэлектротрансе" не подтвердили, так как пресс-служба "не располагает такой информацией", – уточняет издание.

Примечательно, что Петряшин уже давно не появляется на рабочем месте, его обязанности временно выполняет главный инженер предприятия Александр Возный.

Сергей Щукин / Кадр из интервью Сергея Щукина каналу

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НОВОСТИОбщество
Барнаул

Комментарии 11

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Гость

12:58:50 15-01-2024

да все они там....

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Гость

13:01:09 15-01-2024

Наконец Патрушев начал работать, коль руки у Владимира Владимировича не доходили до этих "щипачей"

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Гость

13:16:03 15-01-2024

пресс-служба "не располагает такой информацией --- прикольно. Так может это фейк? Иначе у пресс-службы проблемы

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Гость

13:19:13 15-01-2024

/в середине ноября суд удовлетворил иск о проведении осмотра жилья Петряшина, а уже 30 ноября арестовали его имущество./ - личного имущества больше, чем в "убыточном" Горэлектротрансе?

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Но это же

13:26:30 15-01-2024

Просто ужас! Что творится в крае. Виктор Петрович проявите твёрдость характера. Наведите порядок в городе.

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гость

13:30:28 15-01-2024

По делу то надо всех чиновников в администрации проверить и декларации их тоже ,что бы страх к ним вернулся. А то смотри какие "бессмертные" ,нет господа неприкасаемых нет.

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Гость

13:30:30 15-01-2024

Буквально намедни в комментах возжелал увидеть всё руководство ТТУ на нарах- и вот оно! :)

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Гость

15:28:10 15-01-2024

Прикольно за транспортную отрасль взялись) Шеломенцев, теперь ГЭТ))

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Гость

16:03:44 15-01-2024

Виктор Петрович проявите твёрдость ... Нужно обращаться к Губернатору. это Он должен держать своих подчинённых на все уровнях в страхе.

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Гость

05:08:21 16-01-2024

Какой страх от нашего губернатора? А мэра точно в отставку. Но он видимо надеется что его свои не сдадут. Ха-ха это не старое поколение это молодежь.

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Гость

09:36:11 16-01-2024

Что они трамваи у него дома нашли

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