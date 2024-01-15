Директор барнаульского "Горэлектротранса" находится под домашним арестом

В отношении Николая Петряшина расследуют уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий

15 января 2024, 12:52, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле директора муниципального предприятия "Горэлектротранс" Николая Петряшина отправили под домашний арест на время расследования дела по уголовной статье, пишет "Толк".

"Петряшину инкриминируют превышение должностных полномочий. Причем "из корыстной или иной личной заинтересованности", – отмечает издание.

Уточняется, что в середине ноября суд удовлетворил иск о проведении осмотра жилья Петряшина, а уже 30 ноября арестовали его имущество.

В качестве потерпевшей стороны заявлены представители городской и краевой администраций. Среди них: сотрудники комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, а также отдела автотранспорта управления по транспорту регионального Минтранса.

"Факт того, что в отношении Николая Петряшина идет следствие, в "Горэлектротрансе" не подтвердили, так как пресс-служба "не располагает такой информацией", – уточняет издание.

Примечательно, что Петряшин уже давно не появляется на рабочем месте, его обязанности временно выполняет главный инженер предприятия Александр Возный.