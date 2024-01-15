Посредником в деле Шеломенцева был экс-чиновник мэрии Барнаула. Его отпустили из СИЗО
Бывшего чиновника барнаульской мэрии Сергея Щукина 11 января освободили из-под стражи в зале суда
15 января 2024, 12:05, ИА Амител
Посредником в деле о даче взятки заместителю мэра Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антону Шеломенцеву был бывший зампредседателя комитета мэрии по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Сергей Щукин, сообщили источники amic.ru. Еще в ноябре 2023 года он оказался в СИЗО, однако 11 января 2024 года из-под ареста мужчину отпустили.
Кто такой Сергей Щукин?
Сергей Щукин работал в комитете в год дачи взятки – в 2020-м, когда его возглавлял Антон Шеломенцев. То есть он был начальником Щукина.
На сайте мэрии указано, что еще в 2015 году Щукин был исполняющим обязанности начальника отдела транспорта и связи комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Первые упоминания о Щукине как о заместителе председателя комитета относятся к 2017 году, а последние – как раз к 2020-му.
Как идет суд над Щукиным?
Дело против Щукина запустилось еще 24 ноября 2023 года. Тогда было первое заседание о заключении подозреваемого под стражу. В итоге он попал в СИЗО, сообщает картотека суда.
5 декабря 2023 года было заседание по ходатайству о получении судом информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (п. 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ), суд его удовлетворил. 14 декабря суд принял решение наложить арест на имущество экс-чиновника.
А 11 января 2024 года суд по ходатайству Следкома изменил Щукину меру пресечения на "запрет определенных действий" и освободил в зале суда, рассказали amic.ru в Индустриальном районном суде Барнаула.
"В суд обратился Следственный комитет об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде запрета определенных действий. Поступил материал, прокуратура не возражала, и его освободили из-под стражи в зале суда. Он сейчас не под стражей", – прокомментировали в суде.
Отметим, что по статье 105.1 УПК ("Запрет определенных действий") суд может наложить на подозреваемого следующие ограничения: не выходить из дома в определенные часы, не посещать определенные места и мероприятия, не общаться с некоторыми лицами, не отправлять и не получать почтово-телеграфные отправления, не пользоваться средствами связи и интернетом, а также не управлять автомобилем или иным транспортным средством.
Что это за дело?
11 января Индустриальный районный суд Барнаула отправил на два месяца в СИЗО заместителя главы краевой столицы по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева.
По версии следствия, в 2020 году Шеломенцев, будучи председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, через посредника получил взятку 2 миллиона рублей от предпринимателя, который работает в сфере пассажирских перевозок. За деньги он должен был покровительствовать предприятиям бизнесмена и обеспечить ему возможность беспрепятственно перевозить пассажиров, несмотря на отсутствие нужных автобусов.
"Толк" писал, что Шеломенцев мог получить взятку в виде автомобиля. Источники amic.ru сообщили, что взяткодателем мог быть предприниматель Олег Бесчастный. Сам Бесчастный опроверг "Толку" свою причастность к делу, однако затем на суде по избранию меры пресечения Шеломенцеву его имя назвали, как и имя Щукина.
12:15:18 15-01-2024
Какая фотка милая ))
12:15:26 15-01-2024
На до Щукина "прищучить". Ошибка - из СИЗО таких не выпускают (наверно взятку в СИЗО дал - ну профи). А на самом деле всё плачевно в городе в верхах заелись ,а на народ наплевать.
15:25:52 15-01-2024
гость (12:15:26 15-01-2024) На до Щукина "прищучить". Ошибка - из СИЗО таких не выпускаю... Щукин просто сдал Шеломенцева, вот его и отпустили. Деятельное раскаяние это называется. На Шеломенцева нужны были показания, Щукин их дал, и все, стал следствию не нужен. Сколько там суд дает за посредничество при взятке - да условкой можно обойтись. А вот прижать за взятку вице-мэра - это сильный ход. Глядишь и Шеломенцев даст показания на более вышестоящего гражданина - вообще удача)
12:22:29 15-01-2024
вот и понятно стало, кто дал показания на Шеломенцева...
12:24:51 15-01-2024
очень миленько, теперь он свалит за бугор, и будет объявлен в федеральный розыск. А там может и забудут все...
12:29:34 15-01-2024
Кошелек и два ушка
12:40:36 15-01-2024
Его отпустили из СИЗО --- может захотел стать добровольцем
12:52:27 15-01-2024
нашел с кем связаться это продаст,предаст и еще раз продаст
13:28:44 15-01-2024
Сдал шефа и на свободу ...
13:30:10 15-01-2024
Брать не кому будет продавать.
14:19:44 15-01-2024
Ему будет тяжело найти посредника для обхода запрета на определённые действия?
15:05:06 15-01-2024
Вангую теперь Щукина обратно в администрацию возьмут))
17:40:00 15-01-2024
Гость (15:05:06 15-01-2024) Вангую теперь Щукина обратно в администрацию возьмут))... А может в милицию?
19:22:45 15-01-2024
Гость (17:40:00 15-01-2024) А может в милицию?... Бери выше ....