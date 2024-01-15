Посредником в деле Шеломенцева был экс-чиновник мэрии Барнаула. Его отпустили из СИЗО

Бывшего чиновника барнаульской мэрии Сергея Щукина 11 января освободили из-под стражи в зале суда

15 января 2024, 12:05, ИА Амител

Сергей Щукин / Кадр из интервью Сергея Щукина каналу "Катунь-24"

Посредником в деле о даче взятки заместителю мэра Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антону Шеломенцеву был бывший зампредседателя комитета мэрии по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Сергей Щукин, сообщили источники amic.ru. Еще в ноябре 2023 года он оказался в СИЗО, однако 11 января 2024 года из-под ареста мужчину отпустили.

Кто такой Сергей Щукин?

Сергей Щукин работал в комитете в год дачи взятки – в 2020-м, когда его возглавлял Антон Шеломенцев. То есть он был начальником Щукина.

На сайте мэрии указано, что еще в 2015 году Щукин был исполняющим обязанности начальника отдела транспорта и связи комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Первые упоминания о Щукине как о заместителе председателя комитета относятся к 2017 году, а последние – как раз к 2020-му.

Как идет суд над Щукиным?

Дело против Щукина запустилось еще 24 ноября 2023 года. Тогда было первое заседание о заключении подозреваемого под стражу. В итоге он попал в СИЗО, сообщает картотека суда.

5 декабря 2023 года было заседание по ходатайству о получении судом информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (п. 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ), суд его удовлетворил. 14 декабря суд принял решение наложить арест на имущество экс-чиновника.

А 11 января 2024 года суд по ходатайству Следкома изменил Щукину меру пресечения на "запрет определенных действий" и освободил в зале суда, рассказали amic.ru в Индустриальном районном суде Барнаула.

"В суд обратился Следственный комитет об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде запрета определенных действий. Поступил материал, прокуратура не возражала, и его освободили из-под стражи в зале суда. Он сейчас не под стражей", – прокомментировали в суде.

Отметим, что по статье 105.1 УПК ("Запрет определенных действий") суд может наложить на подозреваемого следующие ограничения: не выходить из дома в определенные часы, не посещать определенные места и мероприятия, не общаться с некоторыми лицами, не отправлять и не получать почтово-телеграфные отправления, не пользоваться средствами связи и интернетом, а также не управлять автомобилем или иным транспортным средством.

Что это за дело?

11 января Индустриальный районный суд Барнаула отправил на два месяца в СИЗО заместителя главы краевой столицы по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева.

По версии следствия, в 2020 году Шеломенцев, будучи председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, через посредника получил взятку 2 миллиона рублей от предпринимателя, который работает в сфере пассажирских перевозок. За деньги он должен был покровительствовать предприятиям бизнесмена и обеспечить ему возможность беспрепятственно перевозить пассажиров, несмотря на отсутствие нужных автобусов.

"Толк" писал, что Шеломенцев мог получить взятку в виде автомобиля. Источники amic.ru сообщили, что взяткодателем мог быть предприниматель Олег Бесчастный. Сам Бесчастный опроверг "Толку" свою причастность к делу, однако затем на суде по избранию меры пресечения Шеломенцеву его имя назвали, как и имя Щукина.