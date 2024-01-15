НОВОСТИОбщество

Посредником в деле Шеломенцева был экс-чиновник мэрии Барнаула. Его отпустили из СИЗО

Бывшего чиновника барнаульской мэрии Сергея Щукина 11 января освободили из-под стражи в зале суда

15 января 2024, 12:05, ИА Амител

Сергей Щукин / Кадр из интервью Сергея Щукина каналу "Катунь-24"
Сергей Щукин / Кадр из интервью Сергея Щукина каналу "Катунь-24"

Посредником в деле о даче взятки заместителю мэра Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антону Шеломенцеву был бывший зампредседателя комитета мэрии по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Сергей Щукин, сообщили источники amic.ru. Еще в ноябре 2023 года он оказался в СИЗО, однако 11 января 2024 года из-под ареста мужчину отпустили.

Кто такой Сергей Щукин?

Сергей Щукин работал в комитете в год дачи взятки – в 2020-м, когда его возглавлял Антон Шеломенцев. То есть он был начальником Щукина.

На сайте мэрии указано, что еще в 2015 году Щукин был исполняющим обязанности начальника отдела транспорта и связи комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Первые упоминания о Щукине как о заместителе председателя комитета относятся к 2017 году, а последние – как раз к 2020-му.

Как идет суд над Щукиным?

Дело против Щукина запустилось еще 24 ноября 2023 года. Тогда было первое заседание о заключении подозреваемого под стражу. В итоге он попал в СИЗО, сообщает картотека суда.

5 декабря 2023 года было заседание по ходатайству о получении судом информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (п. 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ), суд его удовлетворил. 14 декабря суд принял решение наложить арест на имущество экс-чиновника.

А 11 января 2024 года суд по ходатайству Следкома изменил Щукину меру пресечения на "запрет определенных действий" и освободил в зале суда, рассказали amic.ru в Индустриальном районном суде Барнаула.

"В суд обратился Следственный комитет об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде запрета определенных действий. Поступил материал, прокуратура не возражала, и его освободили из-под стражи в зале суда. Он сейчас не под стражей", – прокомментировали в суде.

Отметим, что по статье 105.1 УПК ("Запрет определенных действий") суд может наложить на подозреваемого следующие ограничения: не выходить из дома в определенные часы, не посещать определенные места и мероприятия, не общаться с некоторыми лицами, не отправлять и не получать почтово-телеграфные отправления, не пользоваться средствами связи и интернетом, а также не управлять автомобилем или иным транспортным средством.

Что это за дело?

11 января Индустриальный районный суд Барнаула отправил на два месяца в СИЗО заместителя главы краевой столицы по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева.

По версии следствия, в 2020 году Шеломенцев, будучи председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, через посредника получил взятку 2 миллиона рублей от предпринимателя, который работает в сфере пассажирских перевозок. За деньги он должен был покровительствовать предприятиям бизнесмена и обеспечить ему возможность беспрепятственно перевозить пассажиров, несмотря на отсутствие нужных автобусов.

"Толк" писал, что Шеломенцев мог получить взятку в виде автомобиля. Источники amic.ru сообщили, что взяткодателем мог быть предприниматель Олег Бесчастный. Сам Бесчастный опроверг "Толку" свою причастность к делу, однако затем на суде по избранию меры пресечения Шеломенцеву его  имя назвали, как и имя Щукина.

суд громкое дело Коррупция

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

12:15:18 15-01-2024

Какая фотка милая ))

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:15:26 15-01-2024

На до Щукина "прищучить". Ошибка - из СИЗО таких не выпускают (наверно взятку в СИЗО дал - ну профи). А на самом деле всё плачевно в городе в верхах заелись ,а на народ наплевать.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:52 15-01-2024

гость (12:15:26 15-01-2024) На до Щукина "прищучить". Ошибка - из СИЗО таких не выпускаю... Щукин просто сдал Шеломенцева, вот его и отпустили. Деятельное раскаяние это называется. На Шеломенцева нужны были показания, Щукин их дал, и все, стал следствию не нужен. Сколько там суд дает за посредничество при взятке - да условкой можно обойтись. А вот прижать за взятку вице-мэра - это сильный ход. Глядишь и Шеломенцев даст показания на более вышестоящего гражданина - вообще удача)

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

12:22:29 15-01-2024

вот и понятно стало, кто дал показания на Шеломенцева...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:24:51 15-01-2024

очень миленько, теперь он свалит за бугор, и будет объявлен в федеральный розыск. А там может и забудут все...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:29:34 15-01-2024

Кошелек и два ушка

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:36 15-01-2024

Его отпустили из СИЗО --- может захотел стать добровольцем

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
С Бесчастных....

12:52:27 15-01-2024

нашел с кем связаться это продаст,предаст и еще раз продаст

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:44 15-01-2024

Сдал шефа и на свободу ...

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Не будешь

13:30:10 15-01-2024

Брать не кому будет продавать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:44 15-01-2024

Ему будет тяжело найти посредника для обхода запрета на определённые действия?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:06 15-01-2024

Вангую теперь Щукина обратно в администрацию возьмут))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:40:00 15-01-2024

Гость (15:05:06 15-01-2024) Вангую теперь Щукина обратно в администрацию возьмут))... А может в милицию?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
стрелок

19:22:45 15-01-2024

Гость (17:40:00 15-01-2024) А может в милицию?... Бери выше ....

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров