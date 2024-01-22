НОВОСТИОбщество

Директор барнаульского зоопарка Писарев рассказал, почему посыпал тротуары кофе

Сергей Писарев выложил ролик, как посыпает тротуары кофе

22 января 2024, 14:50, ИА Амител

Сергей Писарев посыпает дорогу кофейным жмыхом / Скриншот из видео Сергея Писарева в ВК
Сергей Писарев посыпает дорогу кофейным жмыхом / Скриншот из видео Сергея Писарева в ВК

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев посыпал дорожки в "Лесной сказке" не грязью или солью, а кофейным жмыхом. Он даже опубликовал видео этого процесса на своей странице во "ВКонтакте". Amic.ru спросил у Писарева, почему он выбрал кофейный жмых для посыпки тротуаров и как к этому отнеслись посетители.

Сергей Писарев рассказал, что в парке дорожки посыпают кофе уже второй год подряд. И такая мысль пришла ему в голову, когда он обратил внимание на то, сколько кофейного жмыха выбрасывается в кофейнях.

"У нас в кофейнях жмых просто-напросто выбрасывается. А его за лето накапливается очень много, и его совершенно спокойно можно использовать при разумном хозяйствовании. Вот я и подумал: "А почему бы его не посушить, а затем не использовать повторно?" Это замечательное удобрение, которое улучшает структуру почвы. Когда кофейная гуща попадает в почву, то земля становится плодородной. Так же из-за кофе солнечные лучи попадают на лед, он тает, и становится менее скользко. Я почитал в интернете и решил, что это можно использовать", – поделился Писарев.

Сейчас в парке "Лесная сказка" три кофейни, и они предоставили жмых для посыпания асфальта, отметил Писарев. Его также приносили посетители зоопарка, которые, кстати, на кофе у них под ногами не жалуются, говорят, что "весной вкусно пахнет" и называют идею интересной, сказал Писарев.

"Это действительно очень хорошая идея, все к ней относятся позитивно. Главное, что грязь с кофе безвредная. Если вы песок с солью заносите в дом, то есть это рушится покрытие. Сейчас в подъезд заходишь, и там все белое. Это от соли, конечно же, которая разъедает и подошвы, и все прочее. Кофе же ничего не разъедает. Просто помыли, протерли обувь, все чистенько, аккуратненько и все. И ботинки не скользят, и обуви не наносится вред", – отметил Писарев.

Использует ли кто-то еще в Барнауле такой способ посыпки тротуаров, Писарев не знает. Но он надеется, что он станет популярнее.

Напомним, что в Барнауле сейчас все еще сохраняется сильный гололед. Как правильно ходить в гололед и не падать, читайте здесь.

Погода Хорошие новости Барнаульский зоопарк

Комментарии 25

Avatar Picture
Гость

14:56:58 22-01-2024

Мо-ло-дец! Я тоже кофейный жмых собираю и в дело пускаю.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
горожанка

15:11:51 22-01-2024

Мы кофейных жмых собираем уже года три, весной увозим его на дачу, удобряем всё. Привет Бобровка, как же хочется весну)

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:47 22-01-2024

А капли дождя вы не собираете случайно?😁

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:00 22-01-2024

Гость (15:19:47 22-01-2024) А капли дождя вы не собираете случайно?😁... Я вот плоские шуточки собираю. Потом в книжках вместо закладок удобно использовать...

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:46 22-01-2024

Гость (15:19:47 22-01-2024) А капли дождя вы не собираете случайно?😁... смех без причины - признак...............альтернативы же не можете предложить, зато глупая реакция!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:34 22-01-2024

Товарищ Писарев тот еще мажорик, видел его в Бахетле. Весь прифирмованный, средств на себя не жалеет. Вот и тема с кофе - прям его) я удивлен как он цельными зернами не посыпает дорожки, а всего лишь жмыхом.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:36:44 22-01-2024

то есть не просто рассыпал кофе, но снял ролик, выложил, ещё и с журналистами пообщался. это ли не пиар самого себя? :)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:19:36 22-01-2024

Гость (15:53:34 22-01-2024) Товарищ Писарев тот еще мажорик, видел его в Бахетле. Весь п... А вы то что в Бахетле делаете.? Там ведь все прифирмованные

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:20 22-01-2024

Гость (15:53:34 22-01-2024) Товарищ Писарев тот еще мажорик, видел его в Бахетле. Весь п... сколько пролетарской зависти и злобы...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:52:49 23-01-2024

Гость (15:53:34 22-01-2024) Товарищ Писарев тот еще мажорик, видел его в Бахетле. Весь п... Сергей Викторович Писарев замечательный человек, не завидуйте так откровенно😁

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:06 24-01-2024

Гость (15:53:34 22-01-2024) Товарищ Писарев тот еще мажорик, видел его в Бахетле. Весь п... А что, по вашему, он в лаптях ходить должен?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:07:31 22-01-2024

Сергей Викторович всегда молодец)

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:36 22-01-2024

Элен без ребят (16:07:31 22-01-2024) Сергей Викторович всегда молодец)... Писарева не люблю, но инициативу с кофе одобряю! За экологический подход, за идею разумного потребления!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
перепись

16:33:00 22-01-2024

Ну зажрался народ. Кофе молотый пьет. Потом и удивляются что в городе все жалуются на нищету.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:37:32 22-01-2024

признак...............альтернативы же не можете предложить------ ну почему? Еще крошки со стола можно начать собирать! В мешочек, день за днем, потом их в бобровку отвозить вместе с остатками кофе😂 одно дело взять это в кофейнях, как Писарев, но дома... это точно тот самый признак)

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:13 22-01-2024

Гость (16:37:32 22-01-2024) признак...............альтернативы же не можете предложить--... Ваш пост - признак, тот самый! Потому что многие кофеманы собирают кофейный жмых и используют как удобрение. У меня нет дачи, но много домашних цветов, гущу от кофе использую для них. По давнему совету профессионального агронома. Цветы супер, завистники плачут!..)))

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:30 22-01-2024

Гость (16:55:13 22-01-2024) Ваш пост - признак, тот самый! Потому что многие кофеманы со... Завистники много наплакали? Может вы их слезами и цветы поливаете?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:21:03 22-01-2024

Гость (17:01:30 22-01-2024) Завистники много наплакали? Может вы их слезами и цветы поли... Воздержусь использовать ваши слёзки, вдруг цветочки начнут вянуть, зависть,она токсична)))

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

17:15:13 22-01-2024

Довелось как то пообщаться с Сергеем Викторовичем, причём в вк, написал ему. Ответил, все с юмором, пониманием, хороший человек, помог чем было нужно. Я не бот, а обычный барнаулец! Удачи и ему и его Зоопарку!

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:55:26 22-01-2024

Дмитрий (17:15:13 22-01-2024) Довелось как то пообщаться с Сергеем Викторовичем, причём в ... тоже с юмором общались в нельзяграме. прекрасный добрый человек Сергей Викторович)

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:39:41 22-01-2024

Дмитрий (17:15:13 22-01-2024) Довелось как то пообщаться с Сергеем Викторовичем, причём в ... Согласен 100%!!!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ан 12

19:06:01 22-01-2024

Школе №133 резиновой крошкой посыпают или что то похожее на нее. класс не скользит , и вреда нет

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вячеслав Генрихович, ау-у-у!

19:25:28 22-01-2024

Ан 12 (19:06:01 22-01-2024) Школе №133 резиновой крошкой посыпают или что то похожее на ... Почему только около школы 133 посыпают, а не по всему городу, если эффективный метод?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:57:53 22-01-2024

Ан 12 (19:06:01 22-01-2024) Школе №133 резиновой крошкой посыпают или что то похожее на ... Резина-то, конечно, безвредна для почвы. Ага-ага

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:41 23-01-2024

_ "Директор барнаульского зоопарка Писарев рассказал, почему посыпал тротуары кофе" ============== Если бы не рассказал, кто бы его знал одни звери зоопарка, а так прознали и за территорией зоопарка.

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров