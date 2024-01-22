Директор барнаульского зоопарка Писарев рассказал, почему посыпал тротуары кофе
Сергей Писарев выложил ролик, как посыпает тротуары кофе
22 января 2024, 14:50, ИА Амител
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев посыпал дорожки в "Лесной сказке" не грязью или солью, а кофейным жмыхом. Он даже опубликовал видео этого процесса на своей странице во "ВКонтакте". Amic.ru спросил у Писарева, почему он выбрал кофейный жмых для посыпки тротуаров и как к этому отнеслись посетители.
Сергей Писарев рассказал, что в парке дорожки посыпают кофе уже второй год подряд. И такая мысль пришла ему в голову, когда он обратил внимание на то, сколько кофейного жмыха выбрасывается в кофейнях.
"У нас в кофейнях жмых просто-напросто выбрасывается. А его за лето накапливается очень много, и его совершенно спокойно можно использовать при разумном хозяйствовании. Вот я и подумал: "А почему бы его не посушить, а затем не использовать повторно?" Это замечательное удобрение, которое улучшает структуру почвы. Когда кофейная гуща попадает в почву, то земля становится плодородной. Так же из-за кофе солнечные лучи попадают на лед, он тает, и становится менее скользко. Я почитал в интернете и решил, что это можно использовать", – поделился Писарев.
Сейчас в парке "Лесная сказка" три кофейни, и они предоставили жмых для посыпания асфальта, отметил Писарев. Его также приносили посетители зоопарка, которые, кстати, на кофе у них под ногами не жалуются, говорят, что "весной вкусно пахнет" и называют идею интересной, сказал Писарев.
"Это действительно очень хорошая идея, все к ней относятся позитивно. Главное, что грязь с кофе безвредная. Если вы песок с солью заносите в дом, то есть это рушится покрытие. Сейчас в подъезд заходишь, и там все белое. Это от соли, конечно же, которая разъедает и подошвы, и все прочее. Кофе же ничего не разъедает. Просто помыли, протерли обувь, все чистенько, аккуратненько и все. И ботинки не скользят, и обуви не наносится вред", – отметил Писарев.
Использует ли кто-то еще в Барнауле такой способ посыпки тротуаров, Писарев не знает. Но он надеется, что он станет популярнее.
Напомним, что в Барнауле сейчас все еще сохраняется сильный гололед. Как правильно ходить в гололед и не падать, читайте здесь.
14:56:58 22-01-2024
Мо-ло-дец! Я тоже кофейный жмых собираю и в дело пускаю.
15:11:51 22-01-2024
Мы кофейных жмых собираем уже года три, весной увозим его на дачу, удобряем всё. Привет Бобровка, как же хочется весну)
15:19:47 22-01-2024
А капли дождя вы не собираете случайно?😁
15:45:00 22-01-2024
Гость (15:19:47 22-01-2024) А капли дождя вы не собираете случайно?😁... Я вот плоские шуточки собираю. Потом в книжках вместо закладок удобно использовать...
15:45:46 22-01-2024
Гость (15:19:47 22-01-2024) А капли дождя вы не собираете случайно?😁... смех без причины - признак...............альтернативы же не можете предложить, зато глупая реакция!
15:53:34 22-01-2024
Товарищ Писарев тот еще мажорик, видел его в Бахетле. Весь прифирмованный, средств на себя не жалеет. Вот и тема с кофе - прям его) я удивлен как он цельными зернами не посыпает дорожки, а всего лишь жмыхом.
16:36:44 22-01-2024
то есть не просто рассыпал кофе, но снял ролик, выложил, ещё и с журналистами пообщался. это ли не пиар самого себя? :)
17:19:36 22-01-2024
Гость (15:53:34 22-01-2024) Товарищ Писарев тот еще мажорик, видел его в Бахетле. Весь п... А вы то что в Бахетле делаете.? Там ведь все прифирмованные
18:18:20 22-01-2024
Гость (15:53:34 22-01-2024) Товарищ Писарев тот еще мажорик, видел его в Бахетле. Весь п... сколько пролетарской зависти и злобы...
20:52:49 23-01-2024
Гость (15:53:34 22-01-2024) Товарищ Писарев тот еще мажорик, видел его в Бахетле. Весь п... Сергей Викторович Писарев замечательный человек, не завидуйте так откровенно😁
17:31:06 24-01-2024
Гость (15:53:34 22-01-2024) Товарищ Писарев тот еще мажорик, видел его в Бахетле. Весь п... А что, по вашему, он в лаптях ходить должен?
16:07:31 22-01-2024
Сергей Викторович всегда молодец)
17:03:36 22-01-2024
Элен без ребят (16:07:31 22-01-2024) Сергей Викторович всегда молодец)... Писарева не люблю, но инициативу с кофе одобряю! За экологический подход, за идею разумного потребления!
16:33:00 22-01-2024
Ну зажрался народ. Кофе молотый пьет. Потом и удивляются что в городе все жалуются на нищету.
16:37:32 22-01-2024
признак...............альтернативы же не можете предложить------ ну почему? Еще крошки со стола можно начать собирать! В мешочек, день за днем, потом их в бобровку отвозить вместе с остатками кофе😂 одно дело взять это в кофейнях, как Писарев, но дома... это точно тот самый признак)
16:55:13 22-01-2024
Гость (16:37:32 22-01-2024) признак...............альтернативы же не можете предложить--... Ваш пост - признак, тот самый! Потому что многие кофеманы собирают кофейный жмых и используют как удобрение. У меня нет дачи, но много домашних цветов, гущу от кофе использую для них. По давнему совету профессионального агронома. Цветы супер, завистники плачут!..)))
17:01:30 22-01-2024
Гость (16:55:13 22-01-2024) Ваш пост - признак, тот самый! Потому что многие кофеманы со... Завистники много наплакали? Может вы их слезами и цветы поливаете?
19:21:03 22-01-2024
Гость (17:01:30 22-01-2024) Завистники много наплакали? Может вы их слезами и цветы поли... Воздержусь использовать ваши слёзки, вдруг цветочки начнут вянуть, зависть,она токсична)))
17:15:13 22-01-2024
Довелось как то пообщаться с Сергеем Викторовичем, причём в вк, написал ему. Ответил, все с юмором, пониманием, хороший человек, помог чем было нужно. Я не бот, а обычный барнаулец! Удачи и ему и его Зоопарку!
17:55:26 22-01-2024
Дмитрий (17:15:13 22-01-2024) Довелось как то пообщаться с Сергеем Викторовичем, причём в ... тоже с юмором общались в нельзяграме. прекрасный добрый человек Сергей Викторович)
20:39:41 22-01-2024
Дмитрий (17:15:13 22-01-2024) Довелось как то пообщаться с Сергеем Викторовичем, причём в ... Согласен 100%!!!
19:06:01 22-01-2024
Школе №133 резиновой крошкой посыпают или что то похожее на нее. класс не скользит , и вреда нет
19:25:28 22-01-2024
Ан 12 (19:06:01 22-01-2024) Школе №133 резиновой крошкой посыпают или что то похожее на ... Почему только около школы 133 посыпают, а не по всему городу, если эффективный метод?
19:57:53 22-01-2024
Ан 12 (19:06:01 22-01-2024) Школе №133 резиновой крошкой посыпают или что то похожее на ... Резина-то, конечно, безвредна для почвы. Ага-ага
09:14:41 23-01-2024
_ "Директор барнаульского зоопарка Писарев рассказал, почему посыпал тротуары кофе" ============== Если бы не рассказал, кто бы его знал одни звери зоопарка, а так прознали и за территорией зоопарка.