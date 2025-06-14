Директор барнаульского зоопарка приготовит 35 литров бесплатной окрошки

Сергей Писарев будет готовить блюдо под звуки саксофона

14 июня 2025, 11:59, ИА Амител

Сергей Писарев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" 14 июня в 19:00 начнется мероприятие "Ночь в зоопарке", приуроченное к его 15-летию.

Как сообщили в зверинце, посетителей ждет уникальный вечер, так как директор Сергей Писарев на их глазах приготовит 35 литров окрошки.

"Пока он колдует над кастрюлями, вы услышите увлекательные истории из жизни зоопарка. Все это – под живое сопровождение саксофона. После ужина Маэстро Заур войдет в вольер ко львам и исполнит для них их любимые мелодии на скрипке", – говорится в сообщении.

Афиша мероприятия "Ночь в зоопарке" / t.me/zoo22ru

Стоимость входного билета такая же, как в любой другой день. В зоопарке при этом советуют купить билеты заранее, чтобы долго не стоять в очереди.