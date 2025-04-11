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В барнаульском зоопарке на свет появились четверо тигрят. Милое видео

Сейчас малыши полностью зависят от мамы-тигрицы

11 апреля 2025, 19:00, ИА Амител

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" родились четыре тигренка. Об этом рассказали в сообществе зоопарка во "ВКонтакте".

"29 марта в мире стало на четыре бенгальских тигра больше – в семье Фифы и Маяка очередное пополнение!" – говорится в публикации.

В зоопарке также рассказали, что тигрята рождаются весом 800–1600 граммов и длиной около 30 см. Сейчас они беспомощны и полностью зависят от мамы-тигрицы.

Ранее в барнаульском зоопарке на свет появился малыш у яванских макак. А первое пополнение этого года в зоопарке случилось в феврале. Тогда родились два вислобрюхих поросенка.

Барнаул Хорошие новости Барнаульский зоопарк животные

Комментарии 2

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гость

21:48:39 11-04-2025

А камера, по которой можно было смотреть тигров в вольере уже давно не работает. Катунь24 позорники, у себя на канале 3 камеры в зоопарке обозначили: амурский тигр, африканский лев и дальневосточный леопард, но ни одна уже почти год не работает. Обидно, раньше постоянно смотрела, как малыши играют, и думаю не я одна. Не все имеют возможность часто в зоопарк ходить, а посмотреть могли все, кто хочет.

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Гость

23:09:47 11-04-2025

4 умножить на икс $, скоко зоопарк заработает?

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