В барнаульском зоопарке на свет появились четверо тигрят. Милое видео

Сейчас малыши полностью зависят от мамы-тигрицы

11 апреля 2025, 19:00, ИА Амител

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" родились четыре тигренка. Об этом рассказали в сообществе зоопарка во "ВКонтакте".

"29 марта в мире стало на четыре бенгальских тигра больше – в семье Фифы и Маяка очередное пополнение!" – говорится в публикации.

В зоопарке также рассказали, что тигрята рождаются весом 800–1600 граммов и длиной около 30 см. Сейчас они беспомощны и полностью зависят от мамы-тигрицы.

Ранее в барнаульском зоопарке на свет появился малыш у яванских макак. А первое пополнение этого года в зоопарке случилось в феврале. Тогда родились два вислобрюхих поросенка.