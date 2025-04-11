В барнаульском зоопарке на свет появились четверо тигрят. Милое видео
Сейчас малыши полностью зависят от мамы-тигрицы
11 апреля 2025, 19:00, ИА Амител
В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" родились четыре тигренка. Об этом рассказали в сообществе зоопарка во "ВКонтакте".
"29 марта в мире стало на четыре бенгальских тигра больше – в семье Фифы и Маяка очередное пополнение!" – говорится в публикации.
В зоопарке также рассказали, что тигрята рождаются весом 800–1600 граммов и длиной около 30 см. Сейчас они беспомощны и полностью зависят от мамы-тигрицы.
Ранее в барнаульском зоопарке на свет появился малыш у яванских макак. А первое пополнение этого года в зоопарке случилось в феврале. Тогда родились два вислобрюхих поросенка.
21:48:39 11-04-2025
А камера, по которой можно было смотреть тигров в вольере уже давно не работает. Катунь24 позорники, у себя на канале 3 камеры в зоопарке обозначили: амурский тигр, африканский лев и дальневосточный леопард, но ни одна уже почти год не работает. Обидно, раньше постоянно смотрела, как малыши играют, и думаю не я одна. Не все имеют возможность часто в зоопарк ходить, а посмотреть могли все, кто хочет.
23:09:47 11-04-2025
4 умножить на икс $, скоко зоопарк заработает?