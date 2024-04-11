Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов
В марте Сергей Писарев активно призывал жителей края принять участие в президентских выборах
11 апреля 2024, 16:20, ИА Амител
Медиарейтинг бизнесменов / Инфографика: "Атмосфера"
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за март 2024 года:
- Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1 место, 34 упоминания;
- Вячеслав Перерядов ("Алтайские карьеры") – 2 место, 22 упоминания;
- Александр Деринг ("Классика") – 3 место, 18 упоминаний;
- Максим Банных ("Сибма") – 4 место, 11 упоминаний;
- Дмитрий Дворядкин ("Династия 24") – 5 место, 8 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских предпринимателей за март 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"
"Сергей Писарев как депутат краевого Законодательного собрания принял участие в обсуждении проекта памятного знака, посвященного 150-летию Николая Рериха, провел презентацию книги "Птицы парка "Лесная сказка", написанной совместно с Алексеем Эбелем, установил в парке ко Дню птиц скульптуры воробьев, а также активно призывал жителей края принять участие в президентских выборах", – отмечает издание.
17:03:38 11-04-2024
34 упоминания. из них 17 упоминаний это амик о том, что она самый упоминаемый
17:40:47 11-04-2024
гость (17:03:38 11-04-2024) 34 упоминания. из них 17 упоминаний это амик о том, что она ... И что теперь,если Амик самое лучшее и популярное средство массовой информации на Алтае.
12:24:14 13-04-2024
Гость (17:40:47 11-04-2024) И что теперь,если Амик самое лучшее и популярное средство ма... Омиг???? Хорошая шутка