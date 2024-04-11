Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

В марте Сергей Писарев активно призывал жителей края принять участие в президентских выборах

11 апреля 2024, 16:20, ИА Амител

Медиарейтинг бизнесменов / Инфографика: "Атмосфера"

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за март 2024 года:

Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1 место, 34 упоминания;

Вячеслав Перерядов ("Алтайские карьеры") – 2 место, 22 упоминания;

Александр Деринг ("Классика") – 3 место, 18 упоминаний;

Максим Банных ("Сибма") – 4 место, 11 упоминаний;

Дмитрий Дворядкин ("Династия 24") – 5 место, 8 упоминаний.

Медиарейтинг алтайских предпринимателей за март 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"