Директор зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов за 2023 год
В прошлом году Сергей Писарев шесть раз занимал первое место в рейтинге
09 февраля 2024, 16:03, ИА Амител
Сергей Писарев и львенок / Фото: vk.com/id179756346
Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев возглавил рейтинг предпринимателей Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2023 году. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за 2023 год:
- Сергей Писарев (барнаульский зоопарк "Лесная сказка") – 1 место, 130 упоминаний;
- Александр Деринг (архитектурная мастерская "Классика") – 2 место, 122 упоминания;
- Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод) – 3 место, 72 упоминания;
- Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") – 4 место, 58 упоминаний;
- Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива"), – 5 место, 57 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских предпринимателей за 2023 год / Инфографика: "Атмосфера"
"Сергей Писарев девять месяцев (в 2023 году рейтинг составлялся с мая по декабрь) входил в топ-5 и шесть раз занимал первое место. Александр Деринг восемь раз входил в топ-5 и один раз занимал первое место. Александр Локтев шесть раз входил в топ-5. Сергей Приб четыре раза входил в топ-5 и один раз занимал первое место. Юрий Гатилов шесть раз входил в топ-5", – отмечает издание.
16:33:15 09-02-2024
Мне очень понравилось высказывание С. Писарева в 2021 году:"Всё жёстче и жёстче идёт борьба за профессиональные кадры. Богатые регионы скупают специалистов. Летом прошлого года в самолёте встретил двух учителей. Улетели в Питер! Навсегда! Причина? Зарплата в два раза выше. Хватает и на аренду жилья и на путешествия по Европе" ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
16:47:56 09-02-2024
ну дык, если утром человек посыпает кофейной гущей дорожки и совершенно "случайно" это снимается на видео, а днём материал уже в амителовской ленте.
21:31:41 09-02-2024
Гость (16:47:56 09-02-2024) ну дык, если утром человек посыпает кофейной гущей дорожки и... А Вы посыпайте тоже, никто не против.
17:04:05 09-02-2024
Ничего случайного в жизни не делается. Все ли вам задуманное удается решить за пять минут? Трудимся дальше. И идём вперед.
17:57:16 09-02-2024
Здорово! Удачи! Так держать!