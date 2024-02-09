Директор зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов за 2023 год

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев возглавил рейтинг предпринимателей Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2023 году. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Медиарейтинг алтайских предпринимателей за 2023 год / Инфографика: "Атмосфера"

"Сергей Писарев девять месяцев (в 2023 году рейтинг составлялся с мая по декабрь) входил в топ-5 и шесть раз занимал первое место. Александр Деринг восемь раз входил в топ-5 и один раз занимал первое место. Александр Локтев шесть раз входил в топ-5. Сергей Приб четыре раза входил в топ-5 и один раз занимал первое место. Юрий Гатилов шесть раз входил в топ-5", – отмечает издание.