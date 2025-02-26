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Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

В первую тройку также вошли архитектор и бизнесмен

26 февраля 2025, 16:14, ИА Амител

Предприниматели / Коллаж: "Атмосфера"
Предприниматели / Коллаж: "Атмосфера"

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг региональных предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2025 года. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за январь:

  • Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1-е место, 30 упоминаний;
  • Александр Деринг ("Классика") – 2-е место, 25 упоминаний;
  • Евгений Ракшин ("Мария-Ра", "Первый") – 3-е место, девять упоминаний;
  • Максим Банных ("Сибма") – 4-е место, восемь упоминаний;
  • Владимир Отмашкин, ГК "Союз" – 4-е место, восемь упоминаний;
  • Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго") – 5-е место, семь упоминаний;
  • Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод, "Атлант") – 5-е место, семь упоминаний.
Медиарейтинг краевых бизнесменов за январь 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Лидерство удерживает Сергей Писарев. В целом изменения в верхней части шорт-листа – минимальные. Топ-5 покинул Юрий Гатилов, на смену пришел другой застройщик – Владимир Отмашкин, который разделил четвертое место с Максимом Банных. Александр Деринг поднялся на одну строчку – на второе место. На одну позицию улучшил свое положение Евгений Ракшин – замыкает тройку лидеров. Пятое место разделили Сергей Приб и Александр Локтев. Месяцем ранее Приб был четвертым, а Локтев также замыкал топ-5", – отмечает издание.

Алтайские бизнесмены / Коллаж: asfera.info

Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов за 2024 год

В первую тройку также вошли известный архитектор и владелец сети магазинов
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