Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг региональных предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2025 года. Исследование провела "Атмосфера".

Медиарейтинг краевых бизнесменов за январь 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Лидерство удерживает Сергей Писарев. В целом изменения в верхней части шорт-листа – минимальные. Топ-5 покинул Юрий Гатилов, на смену пришел другой застройщик – Владимир Отмашкин, который разделил четвертое место с Максимом Банных. Александр Деринг поднялся на одну строчку – на второе место. На одну позицию улучшил свое положение Евгений Ракшин – замыкает тройку лидеров. Пятое место разделили Сергей Приб и Александр Локтев. Месяцем ранее Приб был четвертым, а Локтев также замыкал топ-5", – отмечает издание.