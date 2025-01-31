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Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов за 2024 год

В первую тройку также вошли известный архитектор и владелец сети магазинов

31 января 2025, 14:10, ИА Амител

Алтайские бизнесмены / Коллаж: asfera.info
Алтайские бизнесмены / Коллаж: asfera.info

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг региональных предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2024 году. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за 2024 год:

  • Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1-е место, 304 упоминания;
  • Александр Деринг ("Классика") – 2-е место, 212 упоминаний;
  • Евгений Ракшин ("Мария-Ра", "Первый") – 3-е место, 146 упоминаний;
  • Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") – 4-е место, 134 упоминания;
  • Максим Банных ("Сибма") – 5-е место, 125 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских бизнесменов за 2024 год / Инфографика: "Атмосфера"

"Сергей Писарев ("Лесная сказка") и Александр Деринг ("Классика") в 2024 году сохранили за собой первое и второе места соответственно. Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод) и Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго"), занимавшие третью и четвертую строчку годом ранее, выбыли из топ-5. На третье место вышел Евгений Ракшин ("Мария-Ра," "Первый"). Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива"), занимавший в 2023 году пятое место, теперь на четвертом. На пятой строчке Максим Банных ("Сибма").

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