Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов за 2024 год

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг региональных предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2024 году. Исследование провела "Атмосфера".

Медиарейтинг алтайских бизнесменов за 2024 год / Инфографика: "Атмосфера"

"Сергей Писарев ("Лесная сказка") и Александр Деринг ("Классика") в 2024 году сохранили за собой первое и второе места соответственно. Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод) и Сергей Приб ("Алтайкрайэнерго"), занимавшие третью и четвертую строчку годом ранее, выбыли из топ-5. На третье место вышел Евгений Ракшин ("Мария-Ра," "Первый"). Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива"), занимавший в 2023 году пятое место, теперь на четвертом. На пятой строчке Максим Банных ("Сибма").