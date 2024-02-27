Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг краевых бизнесменов
Ранее Сергей Писарев стал самым популярным предпринимателем в СМИ по итогам 2023 года
27 февраля 2024, 14:44, ИА Амител
Сергей Писарев и львенок / Фото: vk.com/id179756346
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за январь 2024 года:
- Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1 место, 21 упоминание;
- Евгений Ракшин ("Мария-Ра", "Первый") – 2 место, 15 упоминаний;
- Александр Деринг ("Классика") – 3 место, 12 упоминаний;
- Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод) – 4 место, 10 упоминаний;
- Нодар Шония ("Селф") – 5 место, 9 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских предпринимателей за январь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"
"Сергей Писарев в январе рассказал, что уже второй год в парке "Лесная сказка" дорожки зимой вместо песка и соли посыпают кофейным жмыхом и посоветовал всем кофейням делать это, выступил против внесения алтайских пчел в Красную книгу, сообщил, что в руководимом им зоопарке впервые родился верблюжонок", – отмечает издание.
08:21:20 28-02-2024
А можно эту новость не так часто вещать.
12:27:36 28-02-2024
А можно комментарии против писарева тоже публиковать?
16:19:21 28-02-2024
Давно замечено:оппики и либерасты зверей не любят,братьев наших меньших.В ихних бошках конкретные отклонения.