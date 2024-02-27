Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг краевых бизнесменов

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в январе 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Медиарейтинг алтайских предпринимателей за январь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Сергей Писарев в январе рассказал, что уже второй год в парке "Лесная сказка" дорожки зимой вместо песка и соли посыпают кофейным жмыхом и посоветовал всем кофейням делать это, выступил против внесения алтайских пчел в Красную книгу, сообщил, что в руководимом им зоопарке впервые родился верблюжонок", – отмечает издание.