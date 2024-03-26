Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов
Ранее Сергей Писарев стал самым популярным предпринимателем в СМИ по итогам 2023 года
26 марта 2024, 10:50, ИА Амител
Фото: страница Сергея Писарева в ВК / vk.com/id179756346
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за февраль 2024 года:
- Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1 место, 16 упоминаний;
- Александр Деринг ("Классика") – 2 место, 11 упоминаний;
- Вячеслав Перерядов ("Алтайские карьеры") – 3 место, 9 упоминаний;
- Александр Локтев ("Барнаульский пивоваренный завод") – 4 место, 8 упоминаний;
- Александр Ракшин ("Мария-Ра") – 5 место, 7 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских предпринимателей за февраль 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"
"Сергей Писарев продолжал пополнять Барнаульский зоопарк новыми обитателями – в феврале ими стали 10 куропаток. Кроме того, бизнесмен написал новую кулинарную книгу, в которую включил рецепты своей бабушки. Также Писарев заявил, что если бы за выброшенное на улицу животное заставили выплачивать крупный штраф, то количество бездомных собак уменьшилось", - отмечает издание.
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