Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Медиарейтинг алтайских предпринимателей за февраль 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Сергей Писарев продолжал пополнять Барнаульский зоопарк новыми обитателями – в феврале ими стали 10 куропаток. Кроме того, бизнесмен написал новую кулинарную книгу, в которую включил рецепты своей бабушки. Также Писарев заявил, что если бы за выброшенное на улицу животное заставили выплачивать крупный штраф, то количество бездомных собак уменьшилось", - отмечает издание.