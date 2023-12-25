Директор краеведческого музея рассказала, как изменится Дом афганцев в Барнауле
Военно-исторический музей и ветеранские организации сохранят свои отдельные входы
25 декабря 2023, 09:35, ИА Амител
После реконструкции исторического здания на проспекте Комсомольском, 73б, более известно как Дом афганцев, его наполнение изменится: там разместятся новые экспозиции Военно-исторического музея. При этом ветеранские организации продолжат работать в привычном месте, пишет "Толк".
Как рассказала директор Алтайского государственного краеведческого музея Наталья Вакалова, в обновленном здании Музей военной истории займет площади на первом и втором этажах. На первом будут экспозиции, посвященные боевым действиям в Афганистане и Чечне. Окна в залах в целях пожарной безопасности оставят открытыми.
В двух залах на втором этаже разместится экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Над ней и будет работать Алтайский краеведческий музей.
"Одно пространство будет посвящено фронту, второе – тылу. Это будет что-то наподобие иммерсивного музея, через участие посетителей в тех событиях, которые мы отражаем", – рассказала Вакалова.
Залы, посвященные теме СВО, также будут работать на втором этаже. Краеведческий музей уже комплектует для них материалы.
При этом Военно-исторический музей и ветеранские организации сохранят свои отдельные входы для удобства посетителей. Последние разместятся на первом и втором этажах.
11:37:31 25-12-2023
Для СВО надо тоже подыскивать дом больших размеров, ибо Афган и Чечня это мизерная капля по сравнению с СВО.
11:48:17 25-12-2023
И что толку от этих организаций? У меня достаточно в родне ветеранов боевых действий, никому не нужных. Льготы ни о чем
14:41:35 25-12-2023
Гость (11:48:17 25-12-2023) И что толку от этих организаций? У меня достаточно в родне в... не будет организации не будет музея а значит и не будет памяти о нас
16:05:04 25-12-2023
Военно-исторический музей (филиал АКМ) будет знакомить посетителей только с историей ВОВ и того что было позднее? А единственная война-Гражданская, прошедшая в конкретно Барнауле и Алт.губернии в 1918-1919г.г., а также участие земляков-героев в ПМВ опять выпали из поля зрения администрации АКМ? Это были не войны? Это была не история? Останется старая комната ГВ в Краеведческом музее, в которой экспонаты не обновляли уже лет50? А по ПМВ у нас героев местных не было?Они вообще в Краеведческом вообще НИКАК не представлены. Однобокая история края получается. До ВОВ в Военно-историческом музее у Краеведческого экспозиций нет, какой-то провал в исторической памяти..
20:12:25 25-12-2023
Владимир (16:05:04 25-12-2023) Военно-исторический музей (филиал АКМ) будет знакомить посет... А в каком разделе показывать тех "партизан", которых в мае 1986 года после военкомата эшелонами везли на Украину, спасать не только союз-, а всю Европу. Вроде и не война, и не с.. операция, а досрочно в землю немало легло.
22:02:44 26-12-2023
Гость (20:12:25 25-12-2023) А в каком разделе показывать тех "партизан", которых в мае 1... Мой брат был среди них в мае 1986. Где показывать? В краеведческом музее создать стенд Героев Чернобыля, особенно жертв облучения..Тоже "забытая" в АКМ тема.. Но Вы и сами пишете, что это была не война. А речь здесь идет о нашем Военно-историческом музее(филиале АКМ), в котором администрация АКМ "забыла" про войны ранее ВОВ и участие в них наших героев-земляков.