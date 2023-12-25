Директор краеведческого музея рассказала, как изменится Дом афганцев в Барнауле

Военно-исторический музей и ветеранские организации сохранят свои отдельные входы

25 декабря 2023, 09:35, ИА Амител

Дом афганцев в декабре 2023 / Фото: amic.ru

После реконструкции исторического здания на проспекте Комсомольском, 73б, более известно как Дом афганцев, его наполнение изменится: там разместятся новые экспозиции Военно-исторического музея. При этом ветеранские организации продолжат работать в привычном месте, пишет "Толк".

Как рассказала директор Алтайского государственного краеведческого музея Наталья Вакалова, в обновленном здании Музей военной истории займет площади на первом и втором этажах. На первом будут экспозиции, посвященные боевым действиям в Афганистане и Чечне. Окна в залах в целях пожарной безопасности оставят открытыми.

В двух залах на втором этаже разместится экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Над ней и будет работать Алтайский краеведческий музей.

"Одно пространство будет посвящено фронту, второе – тылу. Это будет что-то наподобие иммерсивного музея, через участие посетителей в тех событиях, которые мы отражаем", – рассказала Вакалова.

Залы, посвященные теме СВО, также будут работать на втором этаже. Краеведческий музей уже комплектует для них материалы.

При этом Военно-исторический музей и ветеранские организации сохранят свои отдельные входы для удобства посетителей. Последние разместятся на первом и втором этажах.