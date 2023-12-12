Как идет реконструкция Дома афганцев в Барнауле

Реконструкцию памятника архитектуры планировали закончить еще летом этого года

12 декабря 2023, 06:30, ИА Амител

Дом афганцев в декабре 2023 / Фото: amic.ru

Окончание ремонта бывшей первой больницы Барнаула, а ныне Дома афганцев перенесли на следующий год. Напомним, масштабная реконструкция исторического здания началась в прошлом году, на ремонтные работы из краевого бюджета выделили 237 миллионов рублей. Закончить все обещали в июне 2023 года. Однако, как сообщает "Толк" со ссылкой на директора генподрядной организации "Век-Строй" Сергея Зябкина, сроки проведения работ пришлось перенести.

"Перед нами появилась задача организовать помещение для размещения тематических экспонатов СВО. В связи с этим происходит перепланировка определенных помещений, что требует принятия новых проектных решений. Приходится полностью перепроектировать инженерные сети, что тоже занимает определенное время", – рассказал Зябкин изданию.Он также уточнил, что между заказчиком и генеральным подрядчиком продлен срок строительства до июня 2024 года. В связи с этим каких-либо штрафных санкций к генподрядчику не применялось.

Справка: в здании на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Шевченко в 1907 году размещалась городская больница. Проект разработал гражданский инженер Носович. На строительство объекта барнаульские гласные (депутаты. – Прим. ред.) разрешили взять ссуду в Нижегородско-Самарском земельном банке.



Вначале на Комсомольском, 73б, в 1991 году создали Траурный зал, а затем – экспозиции памяти земляков, погибших в Афганистане. На базе этой экспозиции открылся военно-исторический отдел. В 1994 году здание включили в число памятников архитектуры краевого значения. В 2018 году Дом афганцев пострадал от страшного пожара, после чего несколько лет находился на консервации.

Как выглядит здание сейчас – в нашей фотоленте.