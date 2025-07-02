Директор кузбасского предприятия украл золотой песок и развеял его по ветру
Компания работала на алтайских золотодобытчиков
02 июля 2025, 13:10, ИА Амител
Фото: Wesley Tingey / unsplash.com
В Кузбассе управляющий АС "Сибирь" и "Рудник+" Анатолий Подъяров получил условный срок за кражу в особо крупном размере с проникновением, сообщает Mash Siberia.
Руководитель проник в кассу золотодобывающей артели, украл золотой песок на сумму около 2,2 млн рублей, а затем развеял его над местом добычи.
В суде он заявил, что сделал это, так как его компания не получила деньги по договору подряда. Мужчину признали виновным во вменяемом ему преступлении и приговорили к четырем годам лишения свободы условно.
По данным канала, фирма Подъярова работала на алтайских золотодобытчиков.
13:27:37 02-07-2025
ого!
стал местной легендой!
13:48:39 02-07-2025
Он сам сказал что развеял?
13:52:16 02-07-2025
... чем нарушил устои Капиталистической системы...
14:12:40 02-07-2025
" управляющий управляющий АС "Сибирь" конкретный управляющий :)
14:18:02 02-07-2025
Да-да, верим!
Каждый бы так сделал!