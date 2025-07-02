Директор кузбасского предприятия украл золотой песок и развеял его по ветру

Компания работала на алтайских золотодобытчиков

02 июля 2025, 13:10, ИА Амител

Фото: Wesley Tingey / unsplash.com

В Кузбассе управляющий АС "Сибирь" и "Рудник+" Анатолий Подъяров получил условный срок за кражу в особо крупном размере с проникновением, сообщает Mash Siberia.

Руководитель проник в кассу золотодобывающей артели, украл золотой песок на сумму около 2,2 млн рублей, а затем развеял его над местом добычи.

В суде он заявил, что сделал это, так как его компания не получила деньги по договору подряда. Мужчину признали виновным во вменяемом ему преступлении и приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

По данным канала, фирма Подъярова работала на алтайских золотодобытчиков.