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Директор кузбасского предприятия украл золотой песок и развеял его по ветру

Компания работала на алтайских золотодобытчиков

02 июля 2025, 13:10, ИА Амител

Фото: Wesley Tingey / unsplash.com
Фото: Wesley Tingey / unsplash.com

В Кузбассе управляющий АС "Сибирь" и "Рудник+" Анатолий Подъяров получил условный срок за кражу в особо крупном размере с проникновением, сообщает Mash Siberia.

Руководитель проник в кассу золотодобывающей артели, украл золотой песок на сумму около 2,2 млн рублей, а затем развеял его над местом добычи.

В суде он заявил, что сделал это, так как его компания не получила деньги по договору подряда. Мужчину признали виновным во вменяемом ему преступлении и приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

По данным канала, фирма Подъярова работала на алтайских золотодобытчиков.

Алтайский край Происшествия Кемеровская область бизнес

Комментарии 5

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Musik

13:27:37 02-07-2025

ого!
стал местной легендой!

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Гость

13:48:39 02-07-2025

Он сам сказал что развеял?

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Гость

13:52:16 02-07-2025

... чем нарушил устои Капиталистической системы...

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Гость

14:12:40 02-07-2025

" управляющий управляющий АС "Сибирь" конкретный управляющий :)

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Гость

14:18:02 02-07-2025

Да-да, верим!
Каждый бы так сделал!

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