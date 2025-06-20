"Выявим всех, кто губит природу". В Госдуме обсудили золотодобычу в Солонешенском районе
На заседании комитета рассмотрели возможность создания отдельного реестра недобросовестных пользователей недр
20 июня 2025, 11:20, ИА Амител
18 июня в Госдуме РФ прошло заседание комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. На нем депутат Госдумы от фракции "Новые люди", зампред комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов рассказал о ситуации с негативным влиянием добычи золота на экологию Солонешенского района.
Ранее amic.ru подробно рассказал, почему в Солонешенском районе люди выступили против добычи драгоценного металла. Напомним, в сентябре 2024 года артель "Солнечная" приступила к подготовительным работам по разработке месторождения на реке Солонешной. Старатели практически сразу изменили русло, выпилили деревья и сняли верхний слой грунта.
"Мы фактически сегодня видим за небольшую плату, которую кто-то называет экономической выгодой, уничтожение района, и потом нам же с вами голосовать за то, чтобы что-то там восстанавливать на этих участках, тратить деньги бюджета, чтобы рекультивировать тот ужас", – рассказал Арапов.
В своем выступлении депутат также подчеркнул, что проблема загрязнения окружающей среды в Алтайском крае достигла больших масштабов – в соседних с Солонешенским районах ситуация тоже критическая: хаотичные раскопки, черная вода, измененный ландшафт, ужасное качество питьевой воды.
На заседании комитета обсудили возможность создания отдельного реестра недобросовестных пользователей недр, чтобы не было возможности переключаться с одного участка на другой. Это позволит контролировать и ограничивать деятельность недобросовестных компаний. Георгий Арапов рассказал, что в реестре должны содержаться данные о юридических лицах, нарушивших условия пользования недрами, допустивших экологические правонарушения или не выполнивших обязательства по разработке месторождений.
Депутат уверен, что создание такого реестра предотвратит ситуации, когда компании, нарушившие условия на одном участке, могут легко переключиться на другой, сменив юридическое лицо. Это сделает более прозрачным и ответственным процесс использования природных ресурсов, а также защитит окружающую среду и интересы государства.
Георгий Арапов отметил, что сегодня продолжается работа по защите прав жителей от негативного влияния старателей: составлены запросы в соответствующие органы, ведется деятельность по разработке моратория по добыче золота в регионе.
Депутат предложил также вводить ограничения в целом на добычу россыпного золота, если с этим обращается глава региона.
"Необходимо дать возможность ограничивать добычу золота на своей территории, потому что для некоторых регионов выхлоп из этого экономический никакой, а ущерб огромный, за который жители будут спрашивать, в первую очередь, их самих, почему наши природные богатства так уничтожаются", – отметил в своем выступлении Арапов.
Кроме этого, на заседании поддержали обращение комитета в Генеральную прокуратуру по сложившейся ситуации.
Ранее депутат вместе с председателем комитета Алтайского Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергеем Серовым побывал на местах работ старателей в Солонешенском районе.
"Работу по парламентскому контролю продолжаем и будем выявлять всех, кто губит природу. Добьемся вместе с коллегами и активистами, чтобы этот беспредел был остановлен", – подытожил Георгий Арапов.
Напомним, в декабре 2024 года жители Солонешенского района вышли на митинг и записали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить добычу золота. Их также поддержал американец Джастас Уолкер, известный как "веселый молочник", который развивает свою ферму в Солонешенском районе.
В феврале 2025 года "Новые люди" сообщили, что информация для досрочного прекращения пользования недрами направлена в Росприроднадзор.
В начале апреля прокурор Алтайского края Антон Герман поручил прокурору Солонешенского района направить в суд исковое заявление о прекращении золотодобычи из-за обнаруженных краснокнижных растений. А в конце апреля суд поддержал ходатайство ведомства о приостановке добычи драгоценных металлов в качестве обеспечительной меры на время судебных разбирательств.
В мае депутат Госдумы Даниил Бессарабов заявил, что подготовлен проект приказа, предусматривающий запрет предоставления лицензий по "заявительному" принципу в отношении участков недр, содержащих россыпное золото, на всей территории страны. Соответствующий приказ планируют принять до конца 2025 года.
11:40:33 20-06-2025
Во всех местах золотодобычи происходит существенное воздействие на природу.
Запретить золотодобычу тогда, зачем старателей вгонять в убытки?
По аналогии: для выращивания пшеницы необходимо распахивать землю, воздействуя на сложившуюся экосистему. Запретить выращивание пшеницы.
13:13:06 20-06-2025
Гость (11:40:33 20-06-2025) Во всех местах золотодобычи происходит существенное воздейст... Дело в том, что золотодобытчики согласно принятых обязательств обязаны устранить весь ущерб природе. Рекультивировать, почистить, посадить и т.п. Но они тупо самоликвидируются или другим способом отстраняются от этих обязательств и бросают изувеченную, изрытую природу как оно получилось. Кидалы, если на обычном языке. Бизнесмены, если на либеральном.
14:06:30 20-06-2025
Гость (13:13:06 20-06-2025) Дело в том, что золотодобытчики согласно принятых обязательс... Проблема в другом. Чуть раньше. Золотодобыча очень грязный процесс.
Люди же уже сейчас жалуются на грязную воду, а не потом на отсутствие рекультивации.
Надо, значит, заранее решать, где можно добывать в полностью безлюдных местах, а где нельзя.
Сейчас получается что золотодобытчик вложил сотни миллионов, а ему запрещают работать.
Инвестиционный климат хромает.
Виноват, выходит, тот, кто дал разрешение добывать там, где большой вред людям.
12:15:11 20-06-2025
Главное, в процессе выявления всех, не выйти на самих себя.
12:41:11 20-06-2025
Реестр, бла бла
Новое юрлицо можно хоть каждый день регистрировать
13:15:42 20-06-2025
на заднем плане девушка от хилигеров сбежала или от Сойеров?
15:00:44 20-06-2025
В Алтайском крае не так много красивых мест для туризма. Чарышский,Солонешенский, Алтайский районы. Сейчас власти пустили туда золотодобытчиков. На изуродованную реку никто отдыхать не поедет.
15:52:17 20-06-2025
Каждый день все СМИ, чиновники, прокуратура и т.д. шумят о том, что нарушается экология и природа из-за недобросовестной добычи золота, а когда дело дошло в реальности наказать виновное лицо, то суд выносит просто смешное решение)). В солонешенском районном суде длился уголовный процесс над одним из подрядчиков по золотодобыче, который как раз не делал рекультивацию!!! Не делал ее, да еще и золото добытое украл -пол килограмма! Так местные Солонешенские органы власти мало того, что сначала уголовное дело 5 лет прекращали за отсутствием состава преступления, а потом когда дело возобновили и передали в суд , то суд выносит решение не посадить виновное лицо, как просила прокуратура, а погладить по головке, мол пусть посидит условно- исправится человек. А человек, как не делал эту самую рекультивацию так и не делает, и не сделает! И деньги за краденное золото не вернет! Начинать прекращать этот весь бардак, надо с местных властей, судей, полиции и пр. Они там, что хотят то и делают, все друг другу сват, брат, сосед. Вот явный пример как у них там наказывают виновных лиц! Человек не сделал рекультивацию земли после добычи золота, украл кучу золота, а ему условный срок....Че толку щас эти реестры делать, мониторинги. Тот же с условным сроком пойдет и будет незаконно добывать и также сдавать незаконно золото. Рекультивацию тоже естественно не будет потом делать....
17:00:25 20-06-2025
"Работу по парламентскому контролю продолжаем и будем выявлять всех, кто губит природу. Добьемся вместе с коллегами и активистами, чтобы этот беспредел был остановлен", – подытожил Георгий
даже, тех кто согласовывает?