"Выявим всех, кто губит природу". В Госдуме обсудили золотодобычу в Солонешенском районе

На заседании комитета рассмотрели возможность создания отдельного реестра недобросовестных пользователей недр

20 июня 2025, 11:20, ИА Амител

Депутат Госдумы Георгий Арапов посетил Солонешенский район / Фото: партия "Новые люди"

18 июня в Госдуме РФ прошло заседание комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. На нем депутат Госдумы от фракции "Новые люди", зампред комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов рассказал о ситуации с негативным влиянием добычи золота на экологию Солонешенского района.

Ранее amic.ru подробно рассказал, почему в Солонешенском районе люди выступили против добычи драгоценного металла. Напомним, в сентябре 2024 года артель "Солнечная" приступила к подготовительным работам по разработке месторождения на реке Солонешной. Старатели практически сразу изменили русло, выпилили деревья и сняли верхний слой грунта.

"Мы фактически сегодня видим за небольшую плату, которую кто-то называет экономической выгодой, уничтожение района, и потом нам же с вами голосовать за то, чтобы что-то там восстанавливать на этих участках, тратить деньги бюджета, чтобы рекультивировать тот ужас", – рассказал Арапов.

В своем выступлении депутат также подчеркнул, что проблема загрязнения окружающей среды в Алтайском крае достигла больших масштабов – в соседних с Солонешенским районах ситуация тоже критическая: хаотичные раскопки, черная вода, измененный ландшафт, ужасное качество питьевой воды.

На заседании комитета обсудили возможность создания отдельного реестра недобросовестных пользователей недр, чтобы не было возможности переключаться с одного участка на другой. Это позволит контролировать и ограничивать деятельность недобросовестных компаний. Георгий Арапов рассказал, что в реестре должны содержаться данные о юридических лицах, нарушивших условия пользования недрами, допустивших экологические правонарушения или не выполнивших обязательства по разработке месторождений.

Депутат уверен, что создание такого реестра предотвратит ситуации, когда компании, нарушившие условия на одном участке, могут легко переключиться на другой, сменив юридическое лицо. Это сделает более прозрачным и ответственным процесс использования природных ресурсов, а также защитит окружающую среду и интересы государства.

Георгий Арапов отметил, что сегодня продолжается работа по защите прав жителей от негативного влияния старателей: составлены запросы в соответствующие органы, ведется деятельность по разработке моратория по добыче золота в регионе.

Депутат предложил также вводить ограничения в целом на добычу россыпного золота, если с этим обращается глава региона.

"Необходимо дать возможность ограничивать добычу золота на своей территории, потому что для некоторых регионов выхлоп из этого экономический никакой, а ущерб огромный, за который жители будут спрашивать, в первую очередь, их самих, почему наши природные богатства так уничтожаются", – отметил в своем выступлении Арапов.

Кроме этого, на заседании поддержали обращение комитета в Генеральную прокуратуру по сложившейся ситуации.

Ранее депутат вместе с председателем комитета Алтайского Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергеем Серовым побывал на местах работ старателей в Солонешенском районе.

"Работу по парламентскому контролю продолжаем и будем выявлять всех, кто губит природу. Добьемся вместе с коллегами и активистами, чтобы этот беспредел был остановлен", – подытожил Георгий Арапов.

Напомним, в декабре 2024 года жители Солонешенского района вышли на митинг и записали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить добычу золота. Их также поддержал американец Джастас Уолкер, известный как "веселый молочник", который развивает свою ферму в Солонешенском районе.



В феврале 2025 года "Новые люди" сообщили, что информация для досрочного прекращения пользования недрами направлена в Росприроднадзор.



В начале апреля прокурор Алтайского края Антон Герман поручил прокурору Солонешенского района направить в суд исковое заявление о прекращении золотодобычи из-за обнаруженных краснокнижных растений. А в конце апреля суд поддержал ходатайство ведомства о приостановке добычи драгоценных металлов в качестве обеспечительной меры на время судебных разбирательств.



В мае депутат Госдумы Даниил Бессарабов заявил, что подготовлен проект приказа, предусматривающий запрет предоставления лицензий по "заявительному" принципу в отношении участков недр, содержащих россыпное золото, на всей территории страны. Соответствующий приказ планируют принять до конца 2025 года.