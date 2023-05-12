Директор "Лесной сказки" показал, как ест медведица Глаша, и позвал к ней в гости

Медведица Глаша не отказывается от любимой еды и развлечений

12 мая 2023, 18:45, Анастасия Бичакова

Фото: страница во "ВКонтакте" Сергея Писарева

Прелестные кадры медведицы Глаши, которая любит качаться на качелях и вкусно поесть, опубликовал на своей странице в соцсетях директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев.

На видео Глаша лакомится фруктами (вероятнее всего, яблоками).

За импровизированным столом она ведёт себя весьма культурно: не складывает на него локти, тщательно пережёвывает лакомство, нарезанное на кусочки, и лишь на доли секунд отвлекается на публику. До эталона воспитанности медведице не хватает только столовых приборов.

И, к тому же, Глаша самостоятельная. Она не просит помощи и сама раскачивает любимые качели, хотя они, судя по кадрам, увесистые. Сделаны из шины и цепей.





Фото: кадр из видео Сергея Писарева

В общем, Сергею Писареву за Глашу не стыдно.

"Если мне будет стыдно за животных, я зоопарк закрою. Но пока <...> я его закрывать ещё долго не буду", – говорит он в одном из роликов.

Директор зоопарка приглашает барнаульцев на праздник медведя "В гостях у Глаши" 21 мая (воскресенье). Начало в 12:00. Будут творческие мастер-классы, игры и экскурсия "Медвежьи истории". Правда, не уточняется, входит ли участие в программе в стоимость входного билета.