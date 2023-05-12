Директор "Лесной сказки" показал, как ест медведица Глаша, и позвал к ней в гости
Медведица Глаша не отказывается от любимой еды и развлечений
12 мая 2023, 18:45, Анастасия Бичакова
Прелестные кадры медведицы Глаши, которая любит качаться на качелях и вкусно поесть, опубликовал на своей странице в соцсетях директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев.
На видео Глаша лакомится фруктами (вероятнее всего, яблоками).
За импровизированным столом она ведёт себя весьма культурно: не складывает на него локти, тщательно пережёвывает лакомство, нарезанное на кусочки, и лишь на доли секунд отвлекается на публику. До эталона воспитанности медведице не хватает только столовых приборов.
И, к тому же, Глаша самостоятельная. Она не просит помощи и сама раскачивает любимые качели, хотя они, судя по кадрам, увесистые. Сделаны из шины и цепей.
В общем, Сергею Писареву за Глашу не стыдно.
"Если мне будет стыдно за животных, я зоопарк закрою. Но пока <...> я его закрывать ещё долго не буду", – говорит он в одном из роликов.
Директор зоопарка приглашает барнаульцев на праздник медведя "В гостях у Глаши" 21 мая (воскресенье). Начало в 12:00. Будут творческие мастер-классы, игры и экскурсия "Медвежьи истории". Правда, не уточняется, входит ли участие в программе в стоимость входного билета.
20:09:57 12-05-2023
Мероприятия на территории зоопарка всегда бесплатные.
22:38:21 12-05-2023
С. Писарев (20:09:57 12-05-2023) Мероприятия на территории зоопарка всегда бесплатные.... Директор "Лесной сказки" показал, как ест медведица Глаша, и позвал к ней в гости навеяло... "друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес" (с) )))) Сергей Викторович, продолжайте радовать горожан и гостей столицы мира!!!
23:11:30 12-05-2023
Закрою зоопарк - Ха-ха-ха