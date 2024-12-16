Директор "Лесной сказки" Сергей Писарев забрал медведя из закрывшегося зоопарка
Сейчас животное привыкает к новой обстановке
16 декабря 2024, 11:52, ИА Амител
Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев забрал медведя Мишу из закрывшегося частного зоопарка. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".
Писарев забрал животное в "Лесную сказку" по просьбе руководства СОЗАР (Союза зоопарков и аквариумов России) и Росприроднадзора. Медведь жил в частном зоопарке Славгорода. Сейчас его закрыли.
"Признаюсь честно, я не хотел его брать, так как у нас есть медведица Глаша. Но дело, как оказалось, дошло до судебных разбирательств, и я вынужден был оказать помощь", – пояснил Писарев.
Также директор барнаульского зоопарка рассказал, что сейчас медведь переживает и нервничает. Медведица Глаша тоже пока не рада новому соседу, однако сотрудники "Лесной сказки" работают над тем, чтобы их подружить.
"Сегодня Михаил уже поел из моих рук груши и яблоки", – поделился Сергей Писарев.
12:14:18 16-12-2024
с новосельем, Михаил :)
12:48:56 16-12-2024
Странно, что одинокая медведица не обрадовалась новому сожителю
15:49:15 16-12-2024
Дай бог здоровья и сил нашему директору зоопарка, Сергею Викторовичу!
16:25:05 16-12-2024
Сергей Викторович большое спасибо Вам за то , что Вы делаете для города! Здоровья Вам и успехов в вашем труде.