НОВОСТИОбщество

Директор "Лесной сказки" Сергей Писарев забрал медведя из закрывшегося зоопарка

Сейчас животное привыкает к новой обстановке

16 декабря 2024, 11:52, ИА Амител

Видео: Сергей Писарев

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев забрал медведя Мишу из закрывшегося частного зоопарка. Об этом он сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

Писарев забрал животное в "Лесную сказку" по просьбе руководства СОЗАР (Союза зоопарков и аквариумов России) и Росприроднадзора. Медведь жил в частном зоопарке Славгорода. Сейчас его закрыли.

"Признаюсь честно, я не хотел его брать, так как у нас есть медведица Глаша. Но дело, как оказалось, дошло до судебных разбирательств, и я вынужден был оказать помощь", – пояснил Писарев.

Также директор барнаульского зоопарка рассказал, что сейчас медведь переживает и нервничает. Медведица Глаша тоже пока не рада новому соседу, однако сотрудники "Лесной сказки" работают над тем, чтобы их подружить.

"Сегодня Михаил уже поел из моих рук груши и яблоки", – поделился Сергей Писарев.

Барнаул Барнаульский зоопарк животные

Комментарии 4

Avatar Picture
Элен без ребят

12:14:18 16-12-2024

с новосельем, Михаил :)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:56 16-12-2024

Странно, что одинокая медведица не обрадовалась новому сожителю

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:15 16-12-2024

Дай бог здоровья и сил нашему директору зоопарка, Сергею Викторовичу!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:05 16-12-2024

Сергей Викторович большое спасибо Вам за то , что Вы делаете для города! Здоровья Вам и успехов в вашем труде.

  12 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров