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Директор спортшколы в Челябинске получил взятку клюшками за перевод ученика

Стоимость спортинвентаря составила 200 тысяч рублей

11 февраля 2025, 17:30, ИА Амител

Спортивный инвентарь / Фото: unsplash.com / Mariah Hewines
Спортивный инвентарь / Фото: unsplash.com / Mariah Hewines

Директор хоккейной школы в Челябинске получил взятку за выдачу документов о переводе одного из учеников. Как сообщает "360", мужчине дали "на лапу" клюшками на общую сумму 200 тысяч рублей.

По информации УФСБ России по Челябинской области, должностное лицо в период с апреля по май 2024 года выдало подложную документацию "с целью беспрепятственного перехода в другую хоккейную школу без оплаты денежной компенсации учебному учреждению".

В отношении директора возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители продолжают следственные действия, все обстоятельства инцидента выясняются.

Происшествия

Комментарии 7

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Гость

17:36:56 11-02-2025

Расстрелять коррупционера !

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Гость

17:38:42 11-02-2025

Это не взятка а спонсорская помощь. Отстаньте от мужика.

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Гость

17:42:15 11-02-2025

Кстати, он племянник самогО Сергея Макарова (хоккеиста в смысле)

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Прохожий

18:21:27 11-02-2025

Что, ему нужно столько клюшек? Причина в наплевательском отношении к спорту! Спорт и бизнес несовместимы. Иначе это не спорт, а цирк! Тренер не виновен и это не взятка!!!

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гость

18:31:36 11-02-2025

А что он эти клюшки себе планировал забрать или для команды брал?

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Musik

19:45:42 11-02-2025

Простить и помиловать.
Ну может пропесочить на партсобрании.

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Константин

07:13:59 12-02-2025

Брал некомплектами - поэтому и осудили
Надо было брать комплект шлем + защита + клюшка + коньки + шайба
Тогда бы вопросов бы не было, а так мужик оказался нехозяйственный поделом ему

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