Директор спортшколы в Челябинске получил взятку клюшками за перевод ученика

Стоимость спортинвентаря составила 200 тысяч рублей

11 февраля 2025, 17:30, ИА Амител

Спортивный инвентарь / Фото: unsplash.com / Mariah Hewines

Директор хоккейной школы в Челябинске получил взятку за выдачу документов о переводе одного из учеников. Как сообщает "360", мужчине дали "на лапу" клюшками на общую сумму 200 тысяч рублей.

По информации УФСБ России по Челябинской области, должностное лицо в период с апреля по май 2024 года выдало подложную документацию "с целью беспрепятственного перехода в другую хоккейную школу без оплаты денежной компенсации учебному учреждению".

В отношении директора возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители продолжают следственные действия, все обстоятельства инцидента выясняются.