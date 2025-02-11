Директор спортшколы в Челябинске получил взятку клюшками за перевод ученика
Стоимость спортинвентаря составила 200 тысяч рублей
11 февраля 2025, 17:30, ИА Амител
Спортивный инвентарь / Фото: unsplash.com / Mariah Hewines
Директор хоккейной школы в Челябинске получил взятку за выдачу документов о переводе одного из учеников. Как сообщает "360", мужчине дали "на лапу" клюшками на общую сумму 200 тысяч рублей.
По информации УФСБ России по Челябинской области, должностное лицо в период с апреля по май 2024 года выдало подложную документацию "с целью беспрепятственного перехода в другую хоккейную школу без оплаты денежной компенсации учебному учреждению".
В отношении директора возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители продолжают следственные действия, все обстоятельства инцидента выясняются.
17:36:56 11-02-2025
Расстрелять коррупционера !
17:38:42 11-02-2025
Это не взятка а спонсорская помощь. Отстаньте от мужика.
17:42:15 11-02-2025
Кстати, он племянник самогО Сергея Макарова (хоккеиста в смысле)
18:21:27 11-02-2025
Что, ему нужно столько клюшек? Причина в наплевательском отношении к спорту! Спорт и бизнес несовместимы. Иначе это не спорт, а цирк! Тренер не виновен и это не взятка!!!
18:31:36 11-02-2025
А что он эти клюшки себе планировал забрать или для команды брал?
19:45:42 11-02-2025
Простить и помиловать.
Ну может пропесочить на партсобрании.
07:13:59 12-02-2025
Брал некомплектами - поэтому и осудили
Надо было брать комплект шлем + защита + клюшка + коньки + шайба
Тогда бы вопросов бы не было, а так мужик оказался нехозяйственный поделом ему