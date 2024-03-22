Директор "Укргидроэнерго" заявил о риске потери ДнепроГЭС

Он рассказал, что в результате прямых попаданий ГЭС-2 находится в критическом состоянии, ГЭС-1 не работает

22 марта 2024, 17:21, ИА Амител

Мощный взрыв / Фото: unsplash.com

По Днепровской ГЭС было нанесено два удара, повреждения такие, что есть риск потери станции, заявил директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на украинские СМИ.

Он рассказал, что в результате прямых попаданий ГЭС-2 находится в критическом состоянии, ГЭС-1 не работает.

"На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию", – сообщил он.

Сейчас на ГЭС поднимают затворы, чтобы сбросить воду. Пропустить ее через станцию невозможно. Одна из ракет попала в опору второй станции, из-за чего нужно будет восстанавливать машинный зал полностью.