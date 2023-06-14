Названа сумма ущерба от подрыва Каховской ГЭС

Координировать работы по ликвидации ЧС будет правительственная комиссия

14 июня 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: Telegram-канал

Ущерб от подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области по оперативной оценке превысил 1,2 млрд рублей, сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.

Глава МЧС РФ Александр Куренков в среду, 14 июня, провел заседание, на котором обсудил работы по ликвидации ЧС, возникшей в Херсонской области после разрушения ГЭС.

"Отнести обстановку к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", – подчеркнул Куренков по итогу заседания.

Координировать работы по ликвидации ЧС будет правительственная комиссия.

Напомним, ночью 6 июня обстрелы со стороны ВСУ разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. В результате произошел нерегулируемый сброс воды.