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Названа сумма ущерба от подрыва Каховской ГЭС

Координировать работы по ликвидации ЧС будет правительственная комиссия

14 июня 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: Telegram-канал
Фото: Telegram-канал

Ущерб от подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области по оперативной оценке превысил 1,2 млрд рублей, сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.

Глава МЧС РФ Александр Куренков в среду, 14 июня, провел заседание, на котором обсудил работы по ликвидации ЧС, возникшей в Херсонской области после разрушения ГЭС.

"Отнести обстановку к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", – подчеркнул Куренков по итогу заседания.

Координировать работы по ликвидации ЧС будет правительственная комиссия.

Напомним, ночью 6 июня обстрелы со стороны ВСУ разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. В результате произошел нерегулируемый сброс воды. 

Фото: Telegram-канал

Что известно о прорыве Каховской ГЭС и чем это грозит местным жителям?

После разрушения вода начала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению
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Чрезвычайная ситуация

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