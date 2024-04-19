Во "ВкусВилле" объяснили, почему сеть пока не может зайти в Барнаул
Одна из причин – отсутствие распределительного центра
19 апреля 2024, 11:45, ИА Амител
Основатель и руководитель проекта "ВкусВилл.Практика" Евгений Щепин рассказал, почему сети нет на алтайском рынке и в каких случаях она может туда зайти. По его словам, открытие сети магазинов в Барнауле на данный момент невозможно, в том числе из-за отсутствия распределительного центра.
Об этом он заявил во время конференции для предпринимателей "Альфа Конфа", которая прошла в Барнауле 18 апреля.
"Бизнес-модель "ВкусВилла" сложная с точки зрения продуктов: порядка 80% продуктов – фреш и ультрафреш. Условный приход в Барнаул возможен лишь в том случае, если здесь будет распределительный центр и найдены производители продуктов. Сейчас вся бизнес-модель построена так, что продукты возят из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Поэтому пока это технически сложно, но это один из вариантов стратегии развития компании", – сообщил Евгений Щепин.
Руководитель проекта добавил, что сейчас компания сосредоточена на развитии онлайна. Сегодня на доставку приходится более половины выручки, "и тренд будет только расти".
"ВкусВилл" – российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов, позиционируемых как "продукты для здорового питания".
Сети магазинов открыты в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Архангельске, Белгороде, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге, Иваново, Ижевске, Йошкар-Оле, Казани, Калуге, Костроме, Краснодаре, Мурманске, Нижнем Новгороде, Орле, Оренбурге, Пензе, Перми, Петрозаводске, Пскове, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Твери, Туле, Ульяновске, Уфе, Челябинске, Чебоксарах, Ярославле.
12:02:20 19-04-2024
С их ценами это будет неактуально. В Москве да, был во многих их магазинах, ассортимент неплохой, в том числе и много собственного производства, но дорого для нашего края. Это будет еще дороже Бахетле.
12:25:02 19-04-2024
Гость (12:02:20 19-04-2024) С их ценами это будет неактуально. В Москве да, был во многи... хорошая сеть и ничуть не дороже Бахетле. тоже была во многих магазинах и не только в Мск.
12:44:41 19-04-2024
Элен без ребят (12:25:02 19-04-2024) хорошая сеть и ничуть не дороже Бахетле. тоже была во многих... А зачем нам еще одна дорогая сеть типо Бахетле ? У нас нищий край.
19:40:26 19-04-2024
Элен без ребят (12:25:02 19-04-2024) хорошая сеть и ничуть не дороже Бахетле. тоже была во многих... ВкусВилл - отличная сеть! Было бы здорово, если бы у нас появилась.
12:13:27 19-04-2024
Фреш и ультрафреш этохорошо. А дефростировананая рыба и сукралоза будут?
13:10:35 19-04-2024
Как придут так и уйдут. Сколько десятков таких недосетей было. А скорее всего и не придут. Нечего им тут делать.
13:11:44 19-04-2024
Зачем нам вилы пробовать на вкус?
19:48:18 19-04-2024
Гость (13:11:44 19-04-2024) Зачем нам вилы пробовать на вкус?... Чтобы готовиться к повышению проезда до 60 рублей. Как в Москве.
16:31:46 19-04-2024
Не надо к нам заходить. Что бы хорошее не пришло, местные будут только ныть! И так бесконечно. Монетка и Чижик соответствуют потребительскому уровню жителей. Как и Маяк с Фикспрайсом.
16:56:15 19-04-2024
Гость (16:31:46 19-04-2024) Не надо к нам заходить. Что бы хорошее не пришло, местные бу... Привет, менагер среднего звена, ты не работаешь под, ты работаешь на. Тебе повезло, ты не такой как все. Ты работаешь в офисе!(с)
07:26:26 20-04-2024
Гость (16:56:15 19-04-2024) Привет, менагер среднего звена, ты не работаешь под, ты рабо...
тупость просто зашкаливает. не чушпань!
17:42:41 19-04-2024
Лучше бы ПЕРЕКРЕСТОК открыли.
21:34:12 19-04-2024
А мне вот нравится скуднейшая и беднейшая номенклатура в "Мария-Ра". Она ведь десятилетиями в этих магазинах вообще не меняется. Кроме цен, конечно. Уж они точно стремятся по передовым темпам в сравнении с остальными нашими магазинами, к ценам в "ВкусВилл". Ну а как же, хозяйке сея сети есть, что сравнить с ценами в Лондоне. Она, может быть и открыла бы тама ещё одну "Марийку", но вот с номенклатурой и ценами обанкротилась бы там вероятно. А здеся: хоть и мало, зато с многократным запасом по инфляции, доход стабилен. И не нужны нам тута всякие другие конкуренты. С ними сложнее будет проводить различные картельные мероприятия по повышению цен на продукты. А местный торговый рынок ведь давно распилен...
23:05:14 19-04-2024
А мне вот нравится скуднейшая и беднейшая номенклатура в "Мария-Ра".))))))))))
Не долго Вам осталось нравится. Я туда не хожу уже ровно два года с апреля 2022 года. Хотя магазин находится в моем доме на 1 этаже. Я проживаю на 2 этаже. Продуктами то что там продают тяжело назвать. Или можно назвать продуктами для скота. В соседнем здании находится Магнит. Так же рядом находится Красное-Белое (второй год там только беру молоко, сыр, растительное масло, яйцо), алкоголь и др. продукты. Рядом находится Ярче, Монетка тоже рядом. Все примерно в 100-150 метрах от моего дома. Дом на Челюскинцев-Партизанская. Обратил внимание. Машины оставляют на площадке в Марии Ра, а в магазины ходят в соседние. Не ходит туда народ совсем. На кассе там один кассир (раньше было 6). Поставили терминалы самообслуживания 4. Они пустуют практически.
11:34:32 20-04-2024
вот, кстати, да. Живу у Гулливера. Раньше очереди стабильно в шеесть касс. Сейчас два человека у одной кассы и пустой магазин в любое время. Не идет туда народ
17:53:56 20-04-2024
Прошу, откройте Вкусвил! Хороший магазин! За конкуренцию, за разнообразие.