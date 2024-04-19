Одна из причин – отсутствие распределительного центра

19 апреля 2024, 11:45, ИА Амител

Покупки в супермаркете / Фото: unsplash.com

Основатель и руководитель проекта "ВкусВилл.Практика" Евгений Щепин рассказал, почему сети нет на алтайском рынке и в каких случаях она может туда зайти. По его словам, открытие сети магазинов в Барнауле на данный момент невозможно, в том числе из-за отсутствия распределительного центра.

Об этом он заявил во время конференции для предпринимателей "Альфа Конфа", которая прошла в Барнауле 18 апреля.

"Бизнес-модель "ВкусВилла" сложная с точки зрения продуктов: порядка 80% продуктов – фреш и ультрафреш. Условный приход в Барнаул возможен лишь в том случае, если здесь будет распределительный центр и найдены производители продуктов. Сейчас вся бизнес-модель построена так, что продукты возят из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Поэтому пока это технически сложно, но это один из вариантов стратегии развития компании", – сообщил Евгений Щепин.

Руководитель проекта добавил, что сейчас компания сосредоточена на развитии онлайна. Сегодня на доставку приходится более половины выручки, "и тренд будет только расти".

"ВкусВилл" – российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов, позиционируемых как "продукты для здорового питания".

Сети магазинов открыты в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Архангельске, Белгороде, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Екатеринбурге, Иваново, Ижевске, Йошкар-Оле, Казани, Калуге, Костроме, Краснодаре, Мурманске, Нижнем Новгороде, Орле, Оренбурге, Пензе, Перми, Петрозаводске, Пскове, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Тамбове, Твери, Туле, Ульяновске, Уфе, Челябинске, Чебоксарах, Ярославле.