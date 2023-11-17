Wildberries может открыть крупный логистический центр в Алтайском крае

Компания обещает создать девять тысяч рабочих мест

17 ноября 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: tass

Российский маркетплейс Wildberries намерен построить крупный логистический центр в Алтайском крае. Об этом стало известно amic.ru.

Предполагается, что склад расположится в Новоалтайске. Письмо с соответствующим содержанием Wildberries направил в администрацию города. В нем говорится, что строительство распределительного центра позволит создать девять тысяч рабочих мест.

Под застройку планируют отдать площадь в 35 гектар. Сейчас компания ведет переговоры с федеральным Минэкономразвития.

По данным amic.ru, выбор компанией Новоалтайска в качестве площадки для реализации инвестпроекта обусловлен выгодным географическим положением города – он равноудален от других крупных сибирских городов: Томска, Новосибирска, Кемерова, через него проходят транспортные потоки в Бийск и Горный Алтай. Кроме того, станция Алтайская в Новоалтайске входит в десятку самых крупных железнодорожных узлов РФ. Еще один фактор – относительно невысокая средняя заработная плата в регионе, которая позволит компании сэкономить расходы на сотрудников.

Кстати, строительство подобного логоцентра также началось летом 2023 года в соседнем Новосибирске. Предполагается, что запуск крупного склада позволит создать 7 500 новых рабочих мест, местным предпринимателям – расширить ассортимент своей продукции на онлайн-платформе Wildberries, жителям региона – получать свои заказы еще быстрее.