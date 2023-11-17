НОВОСТИОбщество

Wildberries может открыть крупный логистический центр в Алтайском крае

Компания обещает создать девять тысяч рабочих мест

17 ноября 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: tass
Фото: tass

Российский маркетплейс Wildberries намерен построить крупный логистический центр в Алтайском крае. Об этом стало известно amic.ru.

Предполагается, что склад расположится в Новоалтайске. Письмо с соответствующим содержанием Wildberries направил в администрацию города. В нем говорится, что строительство распределительного центра позволит создать девять тысяч рабочих мест.

Под застройку планируют отдать площадь в 35 гектар. Сейчас компания ведет переговоры с федеральным Минэкономразвития.

По данным amic.ru, выбор компанией Новоалтайска в качестве площадки для реализации инвестпроекта обусловлен выгодным географическим положением города – он равноудален от других крупных сибирских городов: Томска, Новосибирска, Кемерова, через него проходят транспортные потоки в Бийск и Горный Алтай. Кроме того, станция Алтайская в Новоалтайске входит в десятку самых крупных железнодорожных узлов РФ. Еще один фактор – относительно невысокая средняя заработная плата в регионе, которая позволит компании сэкономить расходы на сотрудников.

Кстати, строительство подобного логоцентра также началось летом 2023 года в соседнем Новосибирске. Предполагается, что запуск крупного склада позволит создать 7 500 новых рабочих мест, местным предпринимателям – расширить ассортимент своей продукции на онлайн-платформе Wildberries, жителям региона – получать свои заказы еще быстрее.

строительство инвестиции

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

16:09:14 17-11-2023

А когда роботизируется склад и доставка будет дронами и роботами, сколько будет рабочих мест? Прикрывались тут некоторые работниками из литовск леса, уволили и закрыли заводы, знаем цену этим обещаниям!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:51 17-11-2023

Главный упор, на низкую зарплату в регионе.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:41 17-11-2023

Хорошая новость. У них и так доставка в разы быстрее чем у Озона, а так будет еще быстрее и это хорошо.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:53:06 18-11-2023

Гость (16:55:41 17-11-2023) Хорошая новость. У них и так доставка в разы быстрее чем у О... А тебе так не терпится всякую шнягу по завышенной цене получить? Был Алишка, долгая доставка, но смешные цены. Как "рассиян" туда пустили, стала доставка быстрее, но дикие цены! Все россияне изгадили. Царь Мидас наоборот. Как к чему лапку приложат - все хавном станет!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
...

17:01:20 17-11-2023

Самое главное в этой затее-низкая зарплата

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
реzидент

19:47:36 17-11-2023

Новоалтайск рулит! 9000 рабочих мест, налоги, смежный бизнес-супер!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:29:24 18-11-2023

на Алтайвагоне никто не хочет за 50-60 тр работать,зэков возят на работу, сколько может платить WB? что бы к ним пошли?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:04:58 18-11-2023

Гость (17:29:24 18-11-2023) на Алтайвагоне никто не хочет за 50-60 тр работать,зэков воз... А зэки там и были всегда основной рабсилой.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров