Wildberries может открыть крупный логистический центр в Алтайском крае
Компания обещает создать девять тысяч рабочих мест
17 ноября 2023, 16:05, ИА Амител
Российский маркетплейс Wildberries намерен построить крупный логистический центр в Алтайском крае. Об этом стало известно amic.ru.
Предполагается, что склад расположится в Новоалтайске. Письмо с соответствующим содержанием Wildberries направил в администрацию города. В нем говорится, что строительство распределительного центра позволит создать девять тысяч рабочих мест.
Под застройку планируют отдать площадь в 35 гектар. Сейчас компания ведет переговоры с федеральным Минэкономразвития.
По данным amic.ru, выбор компанией Новоалтайска в качестве площадки для реализации инвестпроекта обусловлен выгодным географическим положением города – он равноудален от других крупных сибирских городов: Томска, Новосибирска, Кемерова, через него проходят транспортные потоки в Бийск и Горный Алтай. Кроме того, станция Алтайская в Новоалтайске входит в десятку самых крупных железнодорожных узлов РФ. Еще один фактор – относительно невысокая средняя заработная плата в регионе, которая позволит компании сэкономить расходы на сотрудников.
Кстати, строительство подобного логоцентра также началось летом 2023 года в соседнем Новосибирске. Предполагается, что запуск крупного склада позволит создать 7 500 новых рабочих мест, местным предпринимателям – расширить ассортимент своей продукции на онлайн-платформе Wildberries, жителям региона – получать свои заказы еще быстрее.
16:09:14 17-11-2023
А когда роботизируется склад и доставка будет дронами и роботами, сколько будет рабочих мест? Прикрывались тут некоторые работниками из литовск леса, уволили и закрыли заводы, знаем цену этим обещаниям!
16:41:51 17-11-2023
Главный упор, на низкую зарплату в регионе.
16:55:41 17-11-2023
Хорошая новость. У них и так доставка в разы быстрее чем у Озона, а так будет еще быстрее и это хорошо.
05:53:06 18-11-2023
Гость (16:55:41 17-11-2023) Хорошая новость. У них и так доставка в разы быстрее чем у О... А тебе так не терпится всякую шнягу по завышенной цене получить? Был Алишка, долгая доставка, но смешные цены. Как "рассиян" туда пустили, стала доставка быстрее, но дикие цены! Все россияне изгадили. Царь Мидас наоборот. Как к чему лапку приложат - все хавном станет!
17:01:20 17-11-2023
Самое главное в этой затее-низкая зарплата
19:47:36 17-11-2023
Новоалтайск рулит! 9000 рабочих мест, налоги, смежный бизнес-супер!
17:29:24 18-11-2023
на Алтайвагоне никто не хочет за 50-60 тр работать,зэков возят на работу, сколько может платить WB? что бы к ним пошли?
18:04:58 18-11-2023
Гость (17:29:24 18-11-2023) на Алтайвагоне никто не хочет за 50-60 тр работать,зэков воз... А зэки там и были всегда основной рабсилой.