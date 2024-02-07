Два министра возглавили медиарейтинг алтайских чиновников за 2023 год
В прошлом году главы этих двух ведомств почти всегда входили в пятерку самых упоминаемых за месяц
07 февраля 2024, 10:17, ИА Амител
Здание правительства Алтайского края / Фото: altairegion22.ru
Министр транспорта Антон Воронов и министр культуры Елена Безрукова возглавили рейтинг чиновников Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2023 году. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за 2023 год:
- министр транспорта Антон Воронов – 1 место, 265 упоминаний;
- министр культуры Елена Безрукова – 1 место, 265 упоминаний;
- министр здравоохранения Дмитрий Попов – 2 место, 238 упоминаний;
- министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 3 место, 168 упоминаний;
- министр экономического развития Евгений Дешевых, зампред правительства Алтайского края – 4 место, 166 упоминаний;
- министр социальной защиты Наталья Оськина – 5 место, 112 упоминаний;
- министр финансов Данил Ситников, зампред правительства Алтайского края – 5 место, 112 упоминаний.
"Безрукова девять раз за десять месяцев составления рейтинга входила в топ-5 и трижды занимала первое место. Воронов входил в топ-5 семь раз, из них трижды на первом месте", – отмечает издание.
Медиарейтинг алтайских чиновников / Инфографика: "Атмосфера"
10:20:34 07-02-2024
Шаломенцев тоже очень часто мелькал. Мне кажется у него отобрали победу
10:24:33 07-02-2024
Е. Безрукова с экрана, вроде, простая, а в "миру" - заносчивая, на приветствия простого народа не реагирует!
10:25:43 07-02-2024
Кому нужен этот рейтинг? ЧТО/КОГО ХАРАКТЕРИЗУЕТ?! Пустое всё!
10:33:13 07-02-2024
Про Оськину последний раз упоминали, когда в разгар пандемии в Таиланд, за новой порцией свалила.
11:02:09 07-02-2024
если бы считали количество матов - Попов однозначно был бы на первом месте...
13:35:12 07-02-2024
Министр транспорта угробил автобусные маршруты 29,17,19
00:44:44 08-02-2024
Гость (13:35:12 07-02-2024) Министр транспорта угробил автобусные маршруты 29,17,19... Нет, угробил Шеломенцев - это он ведал транспортом в городе.