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Два министра возглавили медиарейтинг алтайских чиновников за 2023 год

В прошлом году главы этих двух ведомств почти всегда входили в пятерку самых упоминаемых за месяц

07 февраля 2024, 10:17, ИА Амител

Здание правительства Алтайского края / Фото: altairegion22.ru
Здание правительства Алтайского края / Фото: altairegion22.ru

Министр транспорта Антон Воронов и министр культуры Елена Безрукова возглавили рейтинг чиновников Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2023 году. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за 2023 год:

  • министр транспорта Антон Воронов – 1 место, 265 упоминаний;
  • министр культуры Елена Безрукова – 1 место, 265 упоминаний;
  • министр здравоохранения Дмитрий Попов – 2 место, 238 упоминаний;
  • министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 3 место, 168 упоминаний;
  • министр экономического развития Евгений Дешевых, зампред правительства Алтайского края – 4 место, 166 упоминаний;
  • министр социальной защиты Наталья Оськина – 5 место, 112 упоминаний;
  • министр финансов Данил Ситников, зампред правительства Алтайского края – 5 место, 112 упоминаний.

"Безрукова девять раз за десять месяцев составления рейтинга входила в топ-5 и трижды занимала первое место. Воронов входил в топ-5 семь раз, из них трижды на первом месте", – отмечает издание.

Медиарейтинг алтайских чиновников / Инфографика: "Атмосфера"
Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край рейтинги чиновники сми итоги года

Комментарии 7

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Гость

10:20:34 07-02-2024

Шаломенцев тоже очень часто мелькал. Мне кажется у него отобрали победу

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Гость

10:24:33 07-02-2024

Е. Безрукова с экрана, вроде, простая, а в "миру" - заносчивая, на приветствия простого народа не реагирует!

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Гость

10:25:43 07-02-2024

Кому нужен этот рейтинг? ЧТО/КОГО ХАРАКТЕРИЗУЕТ?! Пустое всё!

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Гость

10:33:13 07-02-2024

Про Оськину последний раз упоминали, когда в разгар пандемии в Таиланд, за новой порцией свалила.

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R22

11:02:09 07-02-2024

если бы считали количество матов - Попов однозначно был бы на первом месте...

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Гость

13:35:12 07-02-2024

Министр транспорта угробил автобусные маршруты 29,17,19

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Гость

00:44:44 08-02-2024

Гость (13:35:12 07-02-2024) Министр транспорта угробил автобусные маршруты 29,17,19... Нет, угробил Шеломенцев - это он ведал транспортом в городе.

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