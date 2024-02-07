Два министра возглавили медиарейтинг алтайских чиновников за 2023 год

В прошлом году главы этих двух ведомств почти всегда входили в пятерку самых упоминаемых за месяц

07 февраля 2024, 10:17, ИА Амител

Здание правительства Алтайского края / Фото: altairegion22.ru

Министр транспорта Антон Воронов и министр культуры Елена Безрукова возглавили рейтинг чиновников Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в 2023 году. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за 2023 год:

министр транспорта Антон Воронов – 1 место, 265 упоминаний;

министр культуры Елена Безрукова – 1 место, 265 упоминаний;

министр здравоохранения Дмитрий Попов – 2 место, 238 упоминаний;

министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 3 место, 168 упоминаний;

министр экономического развития Евгений Дешевых, зампред правительства Алтайского края – 4 место, 166 упоминаний;

министр социальной защиты Наталья Оськина – 5 место, 112 упоминаний;

министр финансов Данил Ситников, зампред правительства Алтайского края – 5 место, 112 упоминаний.

"Безрукова девять раз за десять месяцев составления рейтинга входила в топ-5 и трижды занимала первое место. Воронов входил в топ-5 семь раз, из них трижды на первом месте", – отмечает издание.

Медиарейтинг алтайских чиновников / Инфографика: "Атмосфера"