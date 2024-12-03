Директор алтайского соццентра "Рубикон", где отравились постояльцы, ранее был судим
Число погибших постояльцев учреждения выросло до семи
03 декабря 2024, 12:20, ИА Амител
Директор частного соццентра "Рубикон" в селе Калистратиха Калманского района Алик Гельфенбайн ранее был судим, пишет "МК на Алтае".
28 ноября Следком и прокуратура Алтайского края сообщили о массовом заболевании в "Рубиконе", а 30 ноября его руководителя арестовали на два месяца по обвинению в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц. В общей сложности погибли уже семь постояльцев.
По данным издания, соццентр принадлежит общественной организации "Рубикон", которой с 2013 года руководил Алик Гельфенбайн. Она помогает с адаптацией бывшим заключенным, пенсионерам, инвалидам и людям в сложной жизненной ситуации. В интернете пользователи хорошо отзывались о "Рубиконе". А в 2023 году "Рубикон" даже удостоился премии международной благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы".
"МК на Алтае" узнал, что руководителю "Рубикона" Алику Гельфенбайну 42 года. У него есть жена и сын. Он много путешествовал, но большая часть фотографий на его странице в соцсети посвящена помощи бывшим осужденным и людям, попавшим в трудную ситуацию.
Также Гельфенбайн ранее посещал исправительные учреждения Алтайского края с разными проектами: например, осенью 2024 года он рассказывал заключенным алтайской женской ИК-6 об опыте других бывших арестантов, которые на свободе открыли свое дело и стали успешно заниматься бизнесом.
При этом Гельфенбайн не скрывал, что и сам сидел в тюрьме. В интервью он признавался, что несколько раз отбывал наказание за драки и порой не замечал, как избивал людей. Но во время одного из тюремных заключений он пришел к Богу и решил помогать людям, которые, как и он когда-то, оказались в сложной ситуации.
После инцидента с гибелью постояльцев "Рубикона" Гельфенбайн заявил о готовности взять на себя ответственность за произошедшее.
12:29:42 03-12-2024
Ну и что, что был судим. Некрасиво акцентировать на этом внимание. Сейчас лицам с погашенной судимостью разрешили работать в полиции и ФСИН.
12:32:34 03-12-2024
И что с того,что был судим?
05:52:55 04-12-2024
Если человек раскаялся и начал помогать людям, то и хорошо...
Плохо другое, что все это напоминает историю с т.н. фондом Успех и персонажи то одни и те же...
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