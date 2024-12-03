Директор алтайского соццентра "Рубикон", где отравились постояльцы, ранее был судим

Число погибших постояльцев учреждения выросло до семи

03 декабря 2024, 12:20, ИА Амител

Алик Гельфенбайн / Фото: прокуратура Алтайского края

Директор частного соццентра "Рубикон" в селе Калистратиха Калманского района Алик Гельфенбайн ранее был судим, пишет "МК на Алтае".

28 ноября Следком и прокуратура Алтайского края сообщили о массовом заболевании в "Рубиконе", а 30 ноября его руководителя арестовали на два месяца по обвинению в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц. В общей сложности погибли уже семь постояльцев.

По данным издания, соццентр принадлежит общественной организации "Рубикон", которой с 2013 года руководил Алик Гельфенбайн. Она помогает с адаптацией бывшим заключенным, пенсионерам, инвалидам и людям в сложной жизненной ситуации. В интернете пользователи хорошо отзывались о "Рубиконе". А в 2023 году "Рубикон" даже удостоился премии международной благотворительной организации "Справедливая помощь доктора Лизы".

"МК на Алтае" узнал, что руководителю "Рубикона" Алику Гельфенбайну 42 года. У него есть жена и сын. Он много путешествовал, но большая часть фотографий на его странице в соцсети посвящена помощи бывшим осужденным и людям, попавшим в трудную ситуацию.

Также Гельфенбайн ранее посещал исправительные учреждения Алтайского края с разными проектами: например, осенью 2024 года он рассказывал заключенным алтайской женской ИК-6 об опыте других бывших арестантов, которые на свободе открыли свое дело и стали успешно заниматься бизнесом.

При этом Гельфенбайн не скрывал, что и сам сидел в тюрьме. В интервью он признавался, что несколько раз отбывал наказание за драки и порой не замечал, как избивал людей. Но во время одного из тюремных заключений он пришел к Богу и решил помогать людям, которые, как и он когда-то, оказались в сложной ситуации.

После инцидента с гибелью постояльцев "Рубикона" Гельфенбайн заявил о готовности взять на себя ответственность за произошедшее.