Директора алтайской школы обвиняют в поборах с подчиненных

Женщина давала указания сотрудникам образовательного учреждения передавать ей стимулирующие выплаты

03 мая 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Следователи предъявили обвинение директору школы в Панкрушихинском районе в превышении должностных полномочий. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, совершённые из корыстной заинтересованности").

По данным следствия, с сентября по декабрь 2022 года директор школы давала указания своим подчинённым о передаче ей части стимулирующих выплат. В дальнейшем деньгами она распоряжалась по своему усмотрению.

Сейчас обвиняемая задержана, в ближайшее время ей изберут меру пресечения. Следователи продолжают расследование уголовного дела.