Директора барнаульской школы № 99 уволили после проверки комитета по образованию
Факты, изложенные бывшим сотрудником в жалобе, подтвердились
26 декабря 2024, 18:32, ИА Амител
Директора барнаульской школы № 99 уволили после проверки учебного заведения городским комитетом по образованию. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, жалоба подтвердилась, которую передал губернатору Виктору Томенко бывший участник СВО.
Комитет начал проверку после поступления обращения от бывшего сотрудника по вопросу о порядке предоставления отпуска по месту работы. В ходе нее были подтверждены факты нарушения трудового законодательства в отношении мужчины. Кроме этого, вскрылись дополнительные факты нарушений.
Сейчас комитет по образованию издал приказ о проведении дополнительной проверки в МБОУ "СОШ № 99" в связи с выявленными обстоятельствами. О чем именно идет речь – пресс-служба не уточняет.
Ранее в паблике "Инцидент Барнаул" появилась информация, что на фоне угрозы увольнения директора школы родители создали петицию, а педагогический коллектив заявил, что готов уйти. Произошло этого после того, как на директора поступила жалоба от бывшего сотрудника учебного заведения. Они утверждали, что жалобу приняли без проверки, а директор в действительности является хорошим управленцем.
В комитете заявляли, что на данный момент учебный процесс в школе продолжается в штатном режиме. Работа образовательного учреждения находится в зоне особого внимания специалистов.
20:17:29 26-12-2024
А при чем здесь СВО? Разве у нас законодательство не одинаково для всех? Сомнения появляются, когда чиновники решают в пользу участников СВО
20:43:00 26-12-2024
Гость (20:17:29 26-12-2024) А при чем здесь СВО? Разве у нас законодательство не одинако... Толи ещё будет.
07:00:03 27-12-2024
Гость (20:17:29 26-12-2024) А при чем здесь СВО? Разве у нас законодательство не одинако... Похоже,что нет. Вступите в конфликт с участником-вас посадят(уволят),потому-что он априори прав. Новая реальность....(как будто раньше не судили участников ВОВ,"афганцев" и т.д.) Похоже выдана индульгенция
22:23:50 26-12-2024
Так все-таки, что конкретно нарушил директор школы, за что сразу увольняют?
08:27:19 27-12-2024
Гость (22:23:50 26-12-2024) Так все-таки, что конкретно нарушил директор школы, за что с... Участник СВО работал охранником и уже закончил смену, но его напарник не пришёл. Директор попросил его поработать ещё час - два. Но охранник отказался, сказал, что это не законно. Директор приказом хотел его заставить. И он подал жалобу. Вроде бы так писали ранее
08:48:49 27-12-2024
Гость (08:27:19 27-12-2024) Участник СВО работал охранником и уже закончил смену, н... Дура лекс сэд лекс, как то так (закон суров, но это закон)
08:30:24 27-12-2024
Гость (22:23:50 26-12-2024) Так все-таки, что конкретно нарушил директор школы, за что с... Не договорились когда ему в ОТПУСК однако хотел отдыхать когда ему угодно. А теперь и директора уволили и 20 учителей следом ушли.
07:47:41 27-12-2024
Хорошая новость. Правда ничего не понятно. Но похоже хорошая
08:49:52 27-12-2024
Ну дык учителя походу дела "в отказ пошли" , перетерпели, раз учебный процесс в штатном режиме!? Тогда нечего было "горлапанить".
09:39:12 27-12-2024
Гость (08:49:52 27-12-2024) Ну дык учителя походу дела "в отказ пошли" , перетерпели, ра... Похоже у учителей сейчас не такие уж маленькие зарплаты, чтобы уволиться. В другом месте в Алтайском крае принимать на работу будут те же,
15:48:30 27-12-2024
Гость (08:49:52 27-12-2024) Ну дык учителя походу дела "в отказ пошли" , перетерпели, ра... Учителя уволены, а штатный режим это дети пока на каникулах. К 9 января обещают набрать новых.
18:53:13 29-12-2024
Похоже коллектив учителей очень уважает своего директора. В знак протеста с незаконным увольнением директора учителя подали заявления на увольнение. Если причина только в том, что не был согласован отпуск в середине учебного года, то это беспридел
12:06:12 30-12-2024
Надежда (18:53:13 29-12-2024) Похоже коллектив учителей очень уважает своего директора. В ... Похоже, директор, у которого рыльце в пушку, подбил на бунт учителей, по факту, подставил их. То есть он их ни во что не ставит, а они «преисполнены уважения»? Видимо, очень умные учителя. Теперь станут жить на пенсию. Возможно, станут жертвами телефонных мошенников, если такие ведомые.
00:35:16 03-01-2025
В данной истории все понятно. Что будет дальше?