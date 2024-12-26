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Директора барнаульской школы № 99 уволили после проверки комитета по образованию

Факты, изложенные бывшим сотрудником в жалобе, подтвердились

26 декабря 2024, 18:32, ИА Амител

Школа № 99 / Фото: shkola99barnaul-r22.gosweb.gosuslugi.ru
Школа № 99 / Фото: shkola99barnaul-r22.gosweb.gosuslugi.ru

Директора барнаульской школы № 99 уволили после проверки учебного заведения городским комитетом по образованию. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, жалоба подтвердилась, которую передал губернатору Виктору Томенко бывший участник СВО.

Комитет начал проверку после поступления обращения от бывшего сотрудника по вопросу о порядке предоставления отпуска по месту работы. В ходе нее были подтверждены факты нарушения трудового законодательства в отношении мужчины. Кроме этого, вскрылись дополнительные факты нарушений.

Сейчас комитет по образованию издал приказ о проведении дополнительной проверки в МБОУ "СОШ № 99" в связи с выявленными обстоятельствами. О чем именно идет речь – пресс-служба не уточняет.

Ранее в паблике "Инцидент Барнаул" появилась информация, что на фоне угрозы увольнения директора школы родители создали петицию, а педагогический коллектив заявил, что готов уйти. Произошло этого после того, как на директора поступила жалоба от бывшего сотрудника учебного заведения. Они утверждали, что жалобу приняли без проверки, а директор в действительности является хорошим управленцем.

В комитете заявляли, что на данный момент учебный процесс в школе продолжается в штатном режиме. Работа образовательного учреждения находится в зоне особого внимания специалистов.

Барнаул школы

Комментарии 14

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Гость

20:17:29 26-12-2024

А при чем здесь СВО? Разве у нас законодательство не одинаково для всех? Сомнения появляются, когда чиновники решают в пользу участников СВО

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Гость

20:43:00 26-12-2024

Гость (20:17:29 26-12-2024) А при чем здесь СВО? Разве у нас законодательство не одинако... Толи ещё будет.

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Гость

07:00:03 27-12-2024

Гость (20:17:29 26-12-2024) А при чем здесь СВО? Разве у нас законодательство не одинако... Похоже,что нет. Вступите в конфликт с участником-вас посадят(уволят),потому-что он априори прав. Новая реальность....(как будто раньше не судили участников ВОВ,"афганцев" и т.д.) Похоже выдана индульгенция

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Гость

22:23:50 26-12-2024

Так все-таки, что конкретно нарушил директор школы, за что сразу увольняют?

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Гость

08:27:19 27-12-2024

Гость (22:23:50 26-12-2024) Так все-таки, что конкретно нарушил директор школы, за что с... Участник СВО работал охранником и уже закончил смену, но его напарник не пришёл. Директор попросил его поработать ещё час - два. Но охранник отказался, сказал, что это не законно. Директор приказом хотел его заставить. И он подал жалобу. Вроде бы так писали ранее

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Гость

08:48:49 27-12-2024

Гость (08:27:19 27-12-2024) Участник СВО работал охранником и уже закончил смену, н... Дура лекс сэд лекс, как то так (закон суров, но это закон)

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Гость

08:30:24 27-12-2024

Гость (22:23:50 26-12-2024) Так все-таки, что конкретно нарушил директор школы, за что с... Не договорились когда ему в ОТПУСК однако хотел отдыхать когда ему угодно. А теперь и директора уволили и 20 учителей следом ушли.

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Гость

07:47:41 27-12-2024

Хорошая новость. Правда ничего не понятно. Но похоже хорошая

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Гость

08:49:52 27-12-2024

Ну дык учителя походу дела "в отказ пошли" , перетерпели, раз учебный процесс в штатном режиме!? Тогда нечего было "горлапанить".

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Гость

09:39:12 27-12-2024

Гость (08:49:52 27-12-2024) Ну дык учителя походу дела "в отказ пошли" , перетерпели, ра... Похоже у учителей сейчас не такие уж маленькие зарплаты, чтобы уволиться. В другом месте в Алтайском крае принимать на работу будут те же,

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Гость

15:48:30 27-12-2024

Гость (08:49:52 27-12-2024) Ну дык учителя походу дела "в отказ пошли" , перетерпели, ра... Учителя уволены, а штатный режим это дети пока на каникулах. К 9 января обещают набрать новых.

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Надежда

18:53:13 29-12-2024

Похоже коллектив учителей очень уважает своего директора. В знак протеста с незаконным увольнением директора учителя подали заявления на увольнение. Если причина только в том, что не был согласован отпуск в середине учебного года, то это беспридел

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Гость

12:06:12 30-12-2024

Надежда (18:53:13 29-12-2024) Похоже коллектив учителей очень уважает своего директора. В ... Похоже, директор, у которого рыльце в пушку, подбил на бунт учителей, по факту, подставил их. То есть он их ни во что не ставит, а они «преисполнены уважения»? Видимо, очень умные учителя. Теперь станут жить на пенсию. Возможно, станут жертвами телефонных мошенников, если такие ведомые.

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гость

00:35:16 03-01-2025

В данной истории все понятно. Что будет дальше?

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