Директора барнаульской школы № 99 уволили после проверки комитета по образованию

Факты, изложенные бывшим сотрудником в жалобе, подтвердились

26 декабря 2024, 18:32, ИА Амител

Школа № 99 / Фото: shkola99barnaul-r22.gosweb.gosuslugi.ru

Директора барнаульской школы № 99 уволили после проверки учебного заведения городским комитетом по образованию. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, жалоба подтвердилась, которую передал губернатору Виктору Томенко бывший участник СВО.

Комитет начал проверку после поступления обращения от бывшего сотрудника по вопросу о порядке предоставления отпуска по месту работы. В ходе нее были подтверждены факты нарушения трудового законодательства в отношении мужчины. Кроме этого, вскрылись дополнительные факты нарушений.

Сейчас комитет по образованию издал приказ о проведении дополнительной проверки в МБОУ "СОШ № 99" в связи с выявленными обстоятельствами. О чем именно идет речь – пресс-служба не уточняет.

Ранее в паблике "Инцидент Барнаул" появилась информация, что на фоне угрозы увольнения директора школы родители создали петицию, а педагогический коллектив заявил, что готов уйти. Произошло этого после того, как на директора поступила жалоба от бывшего сотрудника учебного заведения. Они утверждали, что жалобу приняли без проверки, а директор в действительности является хорошим управленцем.

В комитете заявляли, что на данный момент учебный процесс в школе продолжается в штатном режиме. Работа образовательного учреждения находится в зоне особого внимания специалистов.