Директора барнаульской УК осудят за падение наледи с крыши на молодую девушку

Инцидент произошёл в январе. В ходе предварительного следствия обвиняемый отказался высказать своё отношение к предъявленному обвинению

31 мая 2023, 18:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Директор управляющей компании из Барнаула предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, суд начнёт рассматривать дело о наледи, которая упала на молодую девушку с крыши дома в январе 2023 года.

По данным следствия, директор должен был принимать меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, но делал этого. В январе 2023 года на крыше обсуживаемого многоквартирного дома по улице Петра Сухова скопился снег и наледь, которые в результате упали на 20-летнюю девушку. Она получила тяжкие телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы и перелома позвоночника.

"Зная о необходимости организации проведения комплекса мероприятий по очистке крыши от снега и наледи, а также ограждения территории, прилегающей к дому, на которой существовала угроза схода снега, обвиняемый не предпринял достаточных мер по обеспечению безопасности людей", – добавили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия директор управляющей компании отказался высказать своё отношение к предъявленному обвинению. Следствие собрало доказательства и передало дело в суд.