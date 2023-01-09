В Барнауле девушка пострадала из-за снежной лавины, которая сошла с многоэтажного дома

Причиной инцидента стало ненадлежащее исполнение обязанностей управляющей компанией. Ситуацией занялись прокуратура и Следственный комитет

09 января 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульская прокуратура и алтайский Следственный комитет проводят проверку из-за снежной лавины, которая сошла с крыши многоквартирного дома на улице Петра Сухова и травмировала молодую девушку. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в результате происшествия пострадавшая госпитализирована с различными травмами.

Установлено, что причиной инцидента стало ненадлежащее исполнение управляющей организацией обязанности по своевременной уборке кровли от снега. Прокурор Октябрьского района внёс руководителю управляющей организации представление, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ.

В прокуратуре добавили, что материалы также направлены в органы предварительного расследования для организации доследственной проверки. Следственные органы СКР по Алтайскому краю дадут оценку действиям управляющей компании на наличие признаков уголовного деяния, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Ненадлежащее оказание услуг»).