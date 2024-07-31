В доме задержанного генерала Булгакова нашли необычные портреты с Шойгу и Ивановым
Картины, и правда, очень хороши
31 июля 2024, 12:00, ИА Амител
Портреты, обнаруженные у генерала Булгакова / Фото: t.me/shot_shot
Коллекцию необычной живописи обнаружили силовики во время обысков в доме бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, сообщает телеканал "360".
На картинах изображены сам генерал, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу (бывший министр обороны), еще один фигурант дела о коррупции Тимур Иванов (бывший заместитель министра обороны) и другие лица.
Накануне Булгакова арестовали по подозрению в коррупции. Как сообщается, бывший замглавы Минобороны, отвечавший за материально-техническое обеспечение, создал систему поставок в войска некачественных продуктов. Иванова задержали по делу о получении крупной взятки.
12:17:35 31-07-2024
Постоянно одно и тоже женское лицо встречается в живописи.
12:44:40 31-07-2024
Гость (12:17:35 31-07-2024) Постоянно одно и тоже женское лицо встречается в живописи.... По моему зам министра по финансам
12:18:12 31-07-2024
Магадан
12:23:17 31-07-2024
И чем это они "хороши"? Обычный китч в стилистике И. Глазунова или Никаса Сафронова. Цыганщина и дурновкусие.
12:28:10 31-07-2024
Блин, они какой то своей жизнью живут. Типа небожители. Ну тем больнее падать потом
12:49:52 31-07-2024
Ну коллаж сделали из фотографий картин, свои «фейсы» из фото вставили, а потом мазками - красок, прошлись по фото, коллективному. Вывод, вот вся эта шайка, стоит в очереди в солнечный Магадан!
12:59:14 31-07-2024
Это какой то фитиш, уже не у первого наблюдается. Тут жене то было бы стыдно такое показать не говоря о гостях...А тут всей страной теперь смотрим. Тьфу, срамота!
17:59:03 31-07-2024
Гость (12:59:14 31-07-2024) Это какой то фитиш, уже не у первого наблюдается. Тут жене т... Что такое - фИтиш? Финиш или фетиш ? Хе-хе
13:16:06 31-07-2024
Карго-культ. Мол, достаточно выглядеть, как великие, и сразу становишься таким же.
Фу, какая безвкусица!
13:20:36 31-07-2024
Ну вот всю эту шайку и надо под расстерьную статью. Они герои россии, патриоты. А инагент - ты.
14:08:20 31-07-2024
Какое-то ФУ(((
14:26:55 31-07-2024
теперь и все подельники известны следствию и искать не надо
14:32:44 31-07-2024
мы когда мелкие были брали постеры с вандаммом, шварцем, дольфом, брюсом, и на них поверху клеили свои фоты.
14:53:54 31-07-2024
Таких персонажей ошибочно принимают за взрослых и адекватных из-за возраста.
17:08:16 31-07-2024
Целые народы пришли бы в ужас, если бы узнали, какие мелкие люди властвуют над ними. ©
18:01:03 31-07-2024
Точно в Магадан!!!