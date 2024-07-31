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В доме задержанного генерала Булгакова нашли необычные портреты с Шойгу и Ивановым

Картины, и правда, очень хороши

31 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Портреты, обнаруженные у генерала Булгакова / Фото: t.me/shot_shot

Коллекцию необычной живописи обнаружили силовики во время обысков в доме бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, сообщает телеканал "360".

На картинах изображены сам генерал, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу (бывший министр обороны), еще один фигурант дела о коррупции Тимур Иванов (бывший заместитель министра обороны) и другие лица.

Накануне Булгакова арестовали по подозрению в коррупции. Как сообщается, бывший замглавы Минобороны, отвечавший за материально-техническое обеспечение, создал систему поставок в войска некачественных продуктов. Иванова задержали по делу о получении крупной взятки.

скандалы Минобороны

Комментарии 16

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Гость

12:17:35 31-07-2024

Постоянно одно и тоже женское лицо встречается в живописи.

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ВВП

12:44:40 31-07-2024

Гость (12:17:35 31-07-2024) Постоянно одно и тоже женское лицо встречается в живописи.... По моему зам министра по финансам

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Вадим

12:18:12 31-07-2024

Магадан

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Гость

12:23:17 31-07-2024

И чем это они "хороши"? Обычный китч в стилистике И. Глазунова или Никаса Сафронова. Цыганщина и дурновкусие.

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Гость

12:28:10 31-07-2024

Блин, они какой то своей жизнью живут. Типа небожители. Ну тем больнее падать потом

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Посетитель

12:49:52 31-07-2024

Ну коллаж сделали из фотографий картин, свои «фейсы» из фото вставили, а потом мазками - красок, прошлись по фото, коллективному. Вывод, вот вся эта шайка, стоит в очереди в солнечный Магадан!

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Гость

12:59:14 31-07-2024

Это какой то фитиш, уже не у первого наблюдается. Тут жене то было бы стыдно такое показать не говоря о гостях...А тут всей страной теперь смотрим. Тьфу, срамота!

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Гость

17:59:03 31-07-2024

Гость (12:59:14 31-07-2024) Это какой то фитиш, уже не у первого наблюдается. Тут жене т... Что такое - фИтиш? Финиш или фетиш ? Хе-хе

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Гость

13:16:06 31-07-2024

Карго-культ. Мол, достаточно выглядеть, как великие, и сразу становишься таким же.
Фу, какая безвкусица!

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Гость

13:20:36 31-07-2024

Ну вот всю эту шайку и надо под расстерьную статью. Они герои россии, патриоты. А инагент - ты.

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Гость

14:08:20 31-07-2024

Какое-то ФУ(((

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гость

14:26:55 31-07-2024

теперь и все подельники известны следствию и искать не надо

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Мусик

14:32:44 31-07-2024

мы когда мелкие были брали постеры с вандаммом, шварцем, дольфом, брюсом, и на них поверху клеили свои фоты.

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Гость

14:53:54 31-07-2024

Таких персонажей ошибочно принимают за взрослых и адекватных из-за возраста.

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Гость

17:08:16 31-07-2024

Целые народы пришли бы в ужас, если бы узнали, какие мелкие люди властвуют над ними. ©

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Гость

18:01:03 31-07-2024

Точно в Магадан!!!

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