В доме задержанного генерала Булгакова нашли необычные портреты с Шойгу и Ивановым

Картины, и правда, очень хороши

31 июля 2024, 12:00, ИА Амител

Портреты, обнаруженные у генерала Булгакова / Фото: t.me/shot_shot

Коллекцию необычной живописи обнаружили силовики во время обысков в доме бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, сообщает телеканал "360".

На картинах изображены сам генерал, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу (бывший министр обороны), еще один фигурант дела о коррупции Тимур Иванов (бывший заместитель министра обороны) и другие лица.

Накануне Булгакова арестовали по подозрению в коррупции. Как сообщается, бывший замглавы Минобороны, отвечавший за материально-техническое обеспечение, создал систему поставок в войска некачественных продуктов. Иванова задержали по делу о получении крупной взятки.