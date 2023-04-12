Директора спортшколы и чиновника заринской администрации осудят за мошенничество

Ущерб Министерству спорта Алтайского края от их деяний составил более 98 тысяч рублей

12 апреля 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Директор спортивной школы и председатель комитета по физкультуре и спорту администрации Заринска предстанут перед судом по уголовному делу о мошенничестве. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, ущерб Министерству спорта Алтайского края от их деяний составил более 98 тысяч рублей.

Как установили следователи, в июле 2022 года директор спортшколы и чиновник вступили в преступный сговор на хищение нереализованных денежных средств, которые выделялись на проведение летней Олимпиады городов Алтайского края. Пользуясь своим положением, они обратились к знакомому предпринимателю и предложили ему заключить фиктивную сделку со спортшколой по продаже рекламной продукции. Бизнесмена в свои планы они не посвящали.

В результате были изготовлены и подписаны заведомо ложные и недостоверные документы на куплю-продажу баннеров с перечислением денежных средств. В дальнейшем данные денежные средства были переданы предпринимателем, введенным в заблуждение, директору спортивной школы и сотруднику администрации города Заринска. Полученные мошенническим путем деньги фигуранты уголовного дела разделили между собой в равных долях и распорядились по своему усмотрению.

По ходатайству следователей на имущество и денежные средства суд наложил арест. Следователи собрали достаточные доказательства и передали уголовное дело в суд.