Сервис работает над этим

09 октября 2024, 23:10, ИА Амител

Discord / Скриншот из мессенджера

Discord могут разблокировать в России. Команда проекта знает о проблемах и работает над их решением, сообщили в пресс-службе.

"Мы знаем о жалобах по поводу доступа к Discord из России и Турции. Наша команда сейчас изучает эти запросы", – сказано в сообщении.

Напомним, что ранее сервис также заблокировали в Турции.

8 октября Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord. Блокировка вызвала противоречивые реакции в российском обществе. Кто-то ее поддерживает, кто-то выступает резко против, многие вообще не понимают, почему было решено заблокировать платформу.

О том, почему заблокировали Discord, – в нашем материале.