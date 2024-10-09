Discord могут разблокировать в России
Сервис работает над этим
09 октября 2024, 23:10, ИА Амител
Discord / Скриншот из мессенджера
Discord могут разблокировать в России. Команда проекта знает о проблемах и работает над их решением, сообщили в пресс-службе.
"Мы знаем о жалобах по поводу доступа к Discord из России и Турции. Наша команда сейчас изучает эти запросы", – сказано в сообщении.
Напомним, что ранее сервис также заблокировали в Турции.
8 октября Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord. Блокировка вызвала противоречивые реакции в российском обществе. Кто-то ее поддерживает, кто-то выступает резко против, многие вообще не понимают, почему было решено заблокировать платформу.
О том, почему заблокировали Discord, – в нашем материале.
23:17:23 09-10-2024
Не надо этого, пусть ДС будет забанен, там и так куча даунов как среди юзверей так и среди руководства модеры админы и тд.
Вот ютуб лучше разбаньте а ДС пусть будет забанен школота итак общается по вацапу и тд, ДС днище.
21:58:26 13-10-2024
ЯПРОТИВ (23:17:23 09-10-2024) Не надо этого, пусть ДС будет забанен, там и так куча даунов... тебя забанить надо
05:18:03 14-10-2024
ми (21:58:26 13-10-2024) тебя забанить надо... замучаешься солнышко